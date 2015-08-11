路透专访：经济放缓无碍花旗布局中国 看好人民币国际化机会--高层

路透北京8月11日（作者 李铮） - 曾被视为“狼来了”的外资银行在中国市场的本土化之路难言顺畅，近两年更是不断有外资行在部分业务条线上退出中国。不过，作为首批注册成为本地法人银行的外资行之一，花旗银行依然看好中国市场，并积极布局人民币国际化和“一带一路”战略带来的业务机会。

花旗中国董事长兼首席执行官欧兆伦近日接受路透专访时表示，中国经济增速放缓并不会影响花旗布局中国，利率汇率市场化等不同类型的改革，虽然短期对银行利润有压力，但未来更多元化的市场意味着更大的业务空间。

“中国始终是我们全球的重要战略市场，花旗对中国的投入是长期的，目光也放得很远，...长远来说，我们非常乐观。”他说。

他表示，虽然新常态下中国经济增速放慢，有短期调整和周期性问题，但中国目前已经是全球第二大经济体，这么大的经济体量，即使每年增长6%或7%，规模也是相当大的。

欧兆伦介绍，内地市场业务重点主要聚焦三大领域：在拓宽对公目标客户方面，除海外跨国企业外，中国市场也涌现出很多新兴市场领军企业，花旗将继续在帮助中国企业走出去上加大投入。目前，花旗在海外设立的China Desk（中国企业海外服务处）已遍布欧洲、美洲、非洲、中东和亚洲的热点地区。

产品方面，在已经引入现金管理和风险管理产品基础上，随着市场越来越开放，将引入更多全球富有竞争力的产品；同时，深挖中国居民零售金融和财富管理方面的市场潜力。

“零售金融业务是花旗在中国很重要的一项长期投资，其中信用卡业务是重点之一，2012年我们作为首家全球性银行获准独立发行信用卡，这对我们而言是独特的优势。”他称。

从产品布局来看，花旗拥有目前外资行中最为广泛和全面的零售金融业务产品和服务条线，包括财富管理、保险、房屋贷款、无担保贷款和抵押贷款等全线借贷类产品以及国内市场份额最高的QDII(合格境内机构投资者)共同基金业务等。

2007年，花旗正式向中国境内公民开展人民币业务。今年3月，中国银监会发布征求意见稿，将放宽外资银行准入和经营人民币业务条件。目前花旗在中国13所城市拥有54家分支行、四家贷款公司以及两家投资银行代表处。

**看好人民币国际化和“一带一路”机会**

比起2007年第一批外资行完成法人银行转型后加速扩张中国内地业务，外资行近几年在内地市场的发展速度明显放缓。

根据中国银监会年报披露的数据，2007年、2008年在华外资银行业金融机构占中国银行业金融机构总资产比重分别为2.38%和2.16%，之后受全球金融危机和监管等因素影响，最近几年市场份额出现下降，均不足2%。

不过，在欧兆伦来看，以总资产规模计算的市场份额走低不能说明外资行“水土不服”困境。外资银行网点并不多，且每家外资行市场定位不一样，有很多指标来衡量外资行的市场份额，“我们更多是根据目标客户而并不那么看重总资产，比如看外汇交易量占多少比重，选择在外资银行有所参与的板块里看市场份额更为合理。”

他并指出，随着人民币国际化推进，拥有全球网络资源的外资行业务机会将越来越多，相应的市场份额比重亦会上升。中国经济从贸易、融资资金都跟全球接轨，人民币目前已是世界第二大应用货币，往后人民币跟海外往来会越来越频繁，越来越多的国家和客户将选择用人民币进行国际支付。

以花旗中国上海自贸区支行为例，目前主要开展与人民币国际化相关的业务，客户以跨国公司为主，其中外商和港澳台独资企业占90%。截止6月末，其客户存款金额是去年同期的10倍，作为主要成长点的跨境业务占支行交易总额80%以上，经自贸区跨境人民币双向资金池资金扫款金额是去年同期的两倍。

“支行本身业务占全中国的比重并不是很高，但战略意义非常大，不断去引入先行先试的创新产品和业务，及时参与中国国内改革。”他表示。

据其介绍，花旗银行拥有业内先进的全球跨境现金管理平台和轧差结算平台，连接全球超过200个清算系统，每天在该平台有135种货币、超过3万亿美元的资金流动。随着人民币国际化进程，人民币将被更广泛纳入企业全球资金管理运营，运用已有的平台和经验，花旗得以迅速推广人民币解决方案。

欧兆伦亦看好“一带一路”的战略机遇，在沿线区域，如欧亚大陆的哈萨克、土耳其、俄罗斯、德国、意大利等，非洲的肯尼亚，东南亚的印度、印度尼西亚、越南、马来西亚等，花旗不仅在当地有网点布局，而且拥有数十至上百年的运营经验，成为当地经济发展密不可分的一部分。

“不需要新设立网点，现有网点拥有成熟的运作经验，对当地情况也都比较了解，可以深度参与并支持一带一路建设。”他说。

在全球需求放缓和外商直接投资下滑的大背景下，中国与“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）沿线国家的投资贸易合作均实现逆势增长。

商务部数据显示，上半年，中国对“一带一路”沿线的48个国家进行了直接投资，投资额合计70.5亿美元，同比增22%，占非金融类对外直接投资的15.3%。在“一带一路”沿线，中国对外投资存量达到了1,634亿美元，占对外投资总额的两成左右。（完）

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。