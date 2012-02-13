专访：嘉士伯称支持重啤管理 今年西部销售增长更快--CEO

重庆啤酒第一大股东--丹麦酿酒商嘉士伯(Carlsberg)周一表示，支持重庆啤酒董事长和公司的业务管理。上周召开的重啤股东大会没有通过罢免董事长黄明贵的议案。

* 持重庆啤酒董事长和公司的管理

* 希望重庆啤酒在生物科技研究方面尽可能做到最好

* 今年中国的销售增长约5% ,西部地区将更快

路透北京2月13日电---重庆啤酒(600132.SS)第一大股东--丹麦酿酒商嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)周一表示,支持重庆啤酒董事长和公司的业务管理.上周召开的重啤股东大会没有通过罢免董事长黄明贵的议案.

嘉士伯首席执行官韦耀国(Jorgen Buhl Rasmussen)并预计,今年公司在中国西部地区的销售增长将快於全国水平,接近两位数.

"我们对与重庆啤酒的合作感到非常满意…，他们为我们提供了很多重庆当地及市场方面的帮助和指引,他们拥有非常强势的品牌",韦耀国在北京参加欧盟中国峰会期间接受路透专访时表示.

而提及重庆啤酒自1998年来进行的生物科技研究, 韦耀国则称,希望重庆啤酒在生物科技研究方面尽可能做到最好.不过,他也指出, 嘉士伯之所以投资重庆啤酒,并非是对其生物科技感兴趣.

"当我们投资重庆啤酒的时候,我们的投资重点其实就是啤酒业务,将此铭记于心很重要",他称.

此前,重庆啤酒发布的乙肝疫苗二期临床B阶段进度情况相关数据低於市场预期,公司股价自12月中旬连续大跌,引发持有大量重庆啤酒股票的大成基金公司提出因公司信息披露出现重大失误,发起罢免黄明贵董事职务.

在股东大会罢免案流产之後,重庆啤酒股价四个交易日反弹约25%,周一收报29.52元人民币,但仍远低於去年11月末停盘前的81.06元.

嘉士伯通过旗下两家公司合计持有重庆啤酒29.71%的股份,第二大股东重啤集团持有20%股份.目前,公司在中国已与近50家啤酒厂进行了合作,且多集中在西部地区，市场份额达55-60%.

**西部增长料继续强劲**

韦耀国并预计,嘉士伯今年中国的销售增长将保持在5%左右,不过 在中国西部地区的增长则更快 ,将接近两位数.

"中国啤酒市场的增长潜力很大…我们将会继续在中国投资,并寻求并购机遇",他表示,不过并未透露任何具体的合作意向.

同时,未来嘉士伯还将致力於令中国的产品更趋多元化.韦耀国分析称,中国的啤酒消费仍相对较低,即便是在西部地区,平均每人每年的消费量仅为35升,仍远低於西方国家每人每年70升的消费量.

嘉士伯啤酒於1978年进入中国,在香港成立了嘉士伯啤酒厂香港有限公司,负责嘉士伯啤酒及其它品牌在中国内地和香港的生产、销售、及市场推广. (完)

--发稿 尹嫄婷/钟同仁; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。