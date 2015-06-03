中国信贷ABS标准化提升流动性 打破刚兑促ABS多样性--一创摩根

路透北京6月3日（作者 李贺） - 中国债券信息网上周五发布信贷资产证券化（ABS）实施注册制后第一单产品的发行文件，而央行网站也正式公布信贷ABS注册制的首批发起机构和共计640亿元人民币的批准额度，无疑意味着ABS注册制实质开闸。

一创摩根投行部执行总经理、创新产品联席主管王学斌接受路透专访表示，注册之后ABS信息披露指引出台、项目陆续发行，保证产品的透明度、适度标准化，可以促进ABS的流动性提升，需求提升会进一步促进ABS产品设计多样性。

“中国目前的ABS产品存在流动性不足的现象，其实美国的证券化产品在金融危机后也存在类似的现象，这与对产品的认识与信心有一定关系。”王学斌表示。

他认为，ABS产品的复杂性使投资者不愿积极持有，投资人不知如何分析与判断证券化产品的风险并进行定价估值；要促进流动性，ABS产品要简单化、透明化、还要有一定程度的标准化，方便市场参与者了解判断，一二级市场才有持有的热情。

此前，中国银行间交易商协会授权发布，《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》和《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》；上周五，第一单注册制发行ABS产品“融腾2015-1ABS”也在中债登网站发布公告，并于近日簿记建档发行。

发布的首单注册制发行管理ABS中，项目方信息披露的透明化可见一斑。中债资信ABS团队分析师宋炳宏指出，本次项目基础资产账龄相对较长，但鉴于目前入池资产的标准，仍披露了基础资产外的同类资产的历史表现，展现发起机构的风控能力。

除了增加ABS产品的透明度和标准化，对于产品的流动性问题，王学斌指出，交易所市场投资者群体更加活跃，但目前交易所和银行间市场还没有实现完全的互联互通。

他表示，ABS产品在交易所上市的具体操作办法还不是十分明确，因此，如果信贷ABS产品规模化登陆交易所市场，应该还有一定的准备工作要做；此外，做市机制对提高ABS产品的流动性也具有积极的意义，值得关注并加以积极推进。

此前，中国央行七号公告表示，按照投资者适当性原则，由市场和发行人双向选择信贷资产支持证券交易场所；但目前，交易所上市的信贷资产证券化产品只有平安银行(000001.SZ)去年发行的一单。

交投不活跃影响了投资者持有ABS产品的积极性，而这亦从需求端向供给端传导，制约了产品多样性的发展。有市场人士指出，与美国ABS产品多层次分级不同，中国的ABS通常只有优先A、优先B与次级档三个分层。

对此现象，王学斌表示，目前国内ABS产品不追求复杂化一方面与起步初期便利投资者理解判断有关；另一方面，也和投资者的需求相对简单，需求多样性不强有关；不过，盲目追求证券化产品的复杂或创新容易导致证券化产品风控失效。

他认为，投资机构需求多样性会促进产品设计的多样性，针对市场需求，供给方会设计不同的产品方案；比如此前招行的RMBS在优先A档又细分出A-1和A-2，基本是针对投资者有关风险、收益、期限以及流动性需求进行设计的结果。

此前，招商银行(600036.SS)(3968.HK)发行备案制以来首单RMBS产品，在层级结构上，该产品首次尝试对A档细分为优先A-1和优先A-2两小档，分割出不同的偿还期限，吸引部分短期投资需求。

**卖者尽职打破刚兑**

有接近监管层人士表示，近期几单CLO（担保贷款凭证）项目在信息披露等方面已经发生些变化，比如开始披露资产池中单笔贷款的信息、现金流预测等内容，据说是监管层要求严格执行此前“16号文”的信息披露规定。

王学斌认为，中国ABS目前信息披露的深度和广度相比以前有了大幅度的提高，但投资者能否充分使用披露信息尚待检验；金融危机前美国在高房价，三大评级机构的高评级背景之下，美国投资者对ABS产品的披露信息利用并不充分。

“现在两个ABS信息披露指引上已经基本可以满足投资者对相关产品的判断，但关键在于市场对这些信息会不会充分使用”，他指出，现在发行人把需要的信息披露了，投资者就要严格承担买者自负的风险，这也是一种打破刚性兑付、投资者教育的过程。

中债资信分析师宋炳宏就“融腾2015-1ABS”项目解释，通用汽车金融公司详细披露贷款业务操作方法并附上授信申请表，尚属业界首次，而后续走注册发行通道的项目均会对此进行披露；此外，此次发行的车贷ABS产品以“融腾”命名不同于以前，也是为了弱化证券名称带给投资者的诱导性，强化资产支持证券与发起人之间的风险隔离。

另有市场人士透露，此前在信息披露方面，涉及披露借款人的信息，发起方的质疑也比较大；但投资者提出在没有充分披露信息的情况下，发生违约是发起机构与发行人没有尽到尽职义务，甚至涉及隐瞒重大信息。

信贷ABS在信息披露上加码隐含“破刚”的言外之意，但这抑或是资产证券化产品不断丰富的契机。对于只有好资产才能做证券化的问题，银行人士多有抱怨。

此前有媒体报导，中国银监会官员称，今年考虑将不良资产试点做证券化。对此，王学斌对路透表示，银监会此前公开表示将研究银行不良资产的证券化，而银行对此也有实际需求；预计不良贷款的证券化后续会陆续试点展开，这也能够丰富ABS产品的多样性。

他强调，投资者去了解以不良贷款为基础资产的证券化产品的难度更大一些，不良资产本身已经违约，有处置与清收的问题，现金流更不稳定，与优质贷款区别较大，发行机构与参与机构要做好尽职调查和信息披露更为重要。

**制度障碍拆除释放ABS开闸信号**

中债资信报告指出，“融腾2015-1ABS”作为注册制之后的首单证券化产品正式公告发行，标志着注册发行政策的实质性落地，未来采用注册方式的证券化产品发行效率将进一步提升。

根据中国央行上周发布的信息，截至5月28日，批准的信贷资产证券化注册制额度已经达到640亿元人民币，涉及四个发起机构，其中包括上汽通用、宝马和大众三家汽车金融公司以及招商银行。

其实，不只在车贷和房贷两个领域，ABS制度障碍破冰之举实质已经全面开花。市场人士称，CLO严格落实16号文的规定，已经反应监管层的意图，后期CLO项目发行节奏也会提速。

从去年数据分析，信贷ABS领域的重头还是CLO。根据去年的数据，CLO的发行额度在信贷ABS中的占比超过90%；CLO的扩容真正意味着了信贷资产证券化的爆发。王学斌认为，CLO产品的差异化更大，在信息披露方式上和车贷、房贷不同，会根据信贷主体在披露内容上更加细分。

对于CLO信息披露，他指出两个方面需要关注：首先，信息披露内容中涉及较详细的有关发起人的贷款发放标准、考察要点、风控流程以及管理方法等管理制度，可能存在发起机构配合问题，这些内容是银行管理差异化和经营结果上区别于其他银行的重要原因。

其次，很多银行的贷款客户不是上市公司，本身不愿意公布自己的财务信息，信息披露涉及经营保密的问题；不过，这些问题也已经逐步有了解决方案。

此前，有机构人士称，在信息披露指引及其配套表格体系出台之前，监管部门已经对于市场部分发起机构征询意见，一些信息披露点并未受到较大异议。

中国国务院常务会议决定，新增5,000亿元信贷资产证券化试点规模；但看一季度数据，信贷资产支持证券共计发行17单、507.87亿元，环比去年四季度的1,095.8亿元大幅下降。市场人士普遍认为，这与此前ABS信息披露指引和示范项目未实质落地有关。

CLO是信贷资产证券化中基础资产为对公贷款的部分，与车贷、房贷等以零售贷款作为基础资产的ABS项目，在信息披露等方面存在差异。中债资信此前发布的《中国资产证券化市场白皮书》称，2014年信贷ABS产品供发行66单，总金额为2,819.8亿元；而其中CLO发行54单，金额占比超过90%，占主导地位。（完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。