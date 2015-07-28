中国降息助ABS市场供需两旺 RMBS发行热度攀升--中债资信

路透北京7月28日（作者 李贺） - 随着中国进入降息周期，各主要利率处于历史低位，给信贷资产支持证券等创新产品带来发展机会。对此，中债资信评估有限责任公司ABS团队负责人郑佳表示，在适度宽松的货币政策下，信贷资产证券化（ABS）市场有望在2016年年中逼近第三轮试点的5,000亿元人民币额度上限。

她表示，在整个信贷ABS快速发展的同时，个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）在供需两旺之下，今年RMBS评级需求创造历史新高。

郑佳在接受路透采访时指出，目前经济下行仍存压力，信用风险事件爆发频繁，在行业风险和个券风险进一步分化的情况下,信贷资产支持证券可通过增信措施、交易结构设计等降低违约风险，已逐步成为资金端关注的重点产品之一。

“从中债资信针对已发行产品的后续跟踪看，优先档信贷资产支持证券违约风险低，随着相关制度体系的不断完善、中介机构尽职履行能力的日益提高，ABS市场在2014年井喷后，仍将处于快速发展的轨道上。”

据中债资信2015年二季度市场运行报告显示，二季度，ABS优先A档证券平均发行利率为3.78%,优先B档证券平均发行利率为4.95%;上半年，ABS各档证券的发行利率整体呈现下降趋势，且证券化产品AAA级优先A档与同期限政策性金融债的发行利率利差区间逐渐缩窄；6月，一年期AAA级资产支持证券平均发行利率低于一年期AAA级短期融资券的平均发行利率。

此前市场人士亦指出，近期ABS产品的发行利率出现加大幅度下行，表现出市场对此类产品的认购热情更加积极。

市场主要利率下行，提升了证券化产品收益率的吸引力，从而提高了投资者的认购热情；而当前发行端利率下行也缓解了RMBS这类基础资产低收益产品的利率倒挂问题，促进了发起机构的热情，有助于推动产品供给攀升。

以个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）来说，郑佳指出，此前，入池资产的加权贷款利率与证券产品发行利率存在倒挂现象，增加了RMBS产品发行难度。

“支付相关税费、中介机构服务费后，存续期间偿付约定本息存在一定压力，从而增加了次级档的规模比例，而其收益率较低也提高了相应的销售难度，利率倒挂一度成为阻碍RMBS产品规模的瓶颈因素之一。”她说。

根据中国债券信息网数据，截至2014年底，银行间市场只有三单RMBS发行。而郑佳透露，在目前市场流动性的支持下，商业银行对尝试发行RMBS产品热情度较高，公司已陆续接到该产品的评级需求，2015年新增立项和重启立项中RMBS已达八单，创历史新高。

中国央行目前允许以个人车贷和房贷两种基础资产注册发行信贷ABS，而上周二刚刚更新的信贷资产支持证券注册情况一览表显示，目前注册发行的信贷ABS额度已经达到2,640亿元，其中个人住房抵押贷款资产支持证券注册额度占比高达75%。而据中债资信2015年白皮书和二季度市场运行报告显示,RMBS发行规模占比已由2012-2014年试点的2.1%上升到2.7%。

中国债券网数据显示，截至6月末，在中债登托管的资产支持证券余额为3,578亿元；而根据去年中债资信数据，信贷ABS的重头为CLO（对公贷款ABS），其发行额度在信贷ABS中的占比超过90%。

**ABS渐受海外投资者关注**

此外值得关注的是，以招商银行(600036.SS)(3968.HK)信用卡汽车分期贷款为基础资产的“招元”2015年第二期信贷资产支持证券6月17日在银行间债券市场招标发行，该单首次引入了海外RQFII资金参与境内投资。中债资信发布的报告也表示，近期资产证券化投资者中出现了境外投资者身影。

“国内的资产支持证券产品一方面可以满足国际投资人分散投资风险的需求，另一方面或具有一定的收益吸引力。”郑佳表示。

引入国际投资人后对市场的意义，她指出，通过扩充投资群体，满足不同投资人的投资偏好，有利于提高产品流动性；同时在防范系统性风险的情况下，这可以增加结构设计的多样性和针对性。

她指出，目前，中债资信了解到外资机构对国内ABS市场投资越来越关注，尤其是在个人汽车贷款的证券化项目中，一些项目要求公司出具评级报告的英文版本；一些项目在国内请了两家评级机构的同时，还聘请国际评级公司参与评级工作。

此前有市场人士指出，目前公布的首批信贷资产证券化的信息披露指引借鉴了美国资产证券化方面先进规则，这是在规则方面和国外接轨，也利好人民币国际化，在人民币出海的同时，也有更多具有投资价值的资产可供海外投资者介入。

国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR(特别提款权)，但仍不确定。

人民币国际化、资本项目开放稳步推进下，更多海外资金进入国内也需要更多优质投资品种与之相对应。不久前，中国央行下发通知指出，境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金等境外机构投资者进入银行间市场，可以实施备案制，自主决定投资规模。

知情人士周五透露，央行考虑允许上海清算所与境外托管机构开展合作，在国内发行的债券，允许一部分转托管到国外机构，有购买意向的境外投资者可直接到与上清所有合作的境外托管机构进行登记结算，扩大境外投资者购买境内债券的途径。

中债资信评估有限责任公司成立于2010年8月，由中国银行间市场交易商协会代表全体会员出资设立，是国内首家以采用投资人付费运营模式为主的信用评级公司；在资产证券化领域，该公司是市场中唯一的信贷ABS项目全覆盖评级机构。

**信息披露指引为市场发展主线**

此前，中国银行间交易商协会授权发布信贷ABS第一批信息披露指引，《个人汽车贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》和《个人住房抵押贷款资产支持证券信息披露指引（试行）》；另有市场人士透露，下一步信用卡为基础资产的ABS信息披露指引以及更多同质化较强的消费类贷款ABS信息披露指引将陆续出台。

人民银行副行长潘功胜5月在国务院政策例行吹风会上指出，要建立一个动态、标准、透明的信息披露机制。对此，郑佳表示，通过规范发起机构、受托机构等在注册、发行和存续期间的信息披露行为，将提高信息披露质量。

“信息披露指引是促进市场投资自主、风险自担的具体措施，在投资端提升风险识别意愿，加强其对于复杂产品量化分析能力，进而打破或为产品期限长、或为可用信息少、或为审批流程长等阻碍资金进入ABS市场的制约因素。”她并称。

郑佳认为，长远看，信息披露指引还将推动发行人加强内部制度建设，加强信贷系统建设，把信贷资产支持证券化看成调整经营模式，提高资金使用效率，缓解资本充足压力的长期、有效手段。

在监管层加强信息披露的方向下，市场已出现积极信号。郑佳介绍，2012年试点重启时，机构投资人会权衡发起机构的市场地位和双方合作程度，隐含刚性兑付内在要求，市场化销售较弱。

“随着市场的逐步发展和信息披露充分揭示，目前已有项目在向市场化销售的路径调整，部分投资机构开始配备相关人员开展风险评估工作，对于整体资产池信用质量、现金流匹配程度、产品投资收益等因素进行多维比较。”她指出。

在供给端，她称，信贷资产支持证券信息披露指引的制定、推行是加速ABS常态化进程的重要措施，据目前了解的信息，不少发起人、发行人为了达到信息披露指引中要求的动态与静态历史数据、未来现金流预测等标准，或多或少都在加紧推进信息系统改造。

中国人民银行此前公告，符合条件的机构可以向央行申请注册，并在有效期内自主发行该类信贷资产支持证券；而银行间市场交易商协会应组织起草，并发布相关标准合同范本和信息披露指引，定期跟踪市场成员信息披露情况的评价等。（完）

(审校 林高丽)

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