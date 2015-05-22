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国际财经 | 2015年 5月 22日 星期五 18:22 BJT

路透专访：德国央行总裁称人民币能自由兑换 才可成为全球储备货币

路透柏林5月22日 - 德国央行总裁魏德曼对路透表示，中国人民币要想成为全球主要储备货币，需要实现流动和自由兑换。如果条件得到满足，人民币可能被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)。

SDR目前包括美元、欧元、英镑和日圆。

“人民币要想成为全球储备货币，必须可流动和可自由兑换。目前的人民币还没有完全达到条件。”魏德曼在书面回复路透提问时指出，“但当这些条件得到满足，IMF就可以将人民币纳入SDR，对此没有什么争议。”（完）

(编译 高琦 审校 张涛)

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