路透专访：德国央行总裁称人民币能自由兑换 才可成为全球储备货币

德国副总理称特朗普上任后 德国须为“艰难旅程”做好准备
路透柏林1月20日 - 德国副总理加布利尔周五表示，如果美国新政府与中国开打贸易战，那么德国将需制定以亚洲为重点的新经济战略，在特朗普宣誓就任美国总统仅数小时后就对贸易保护主义发出警告。
路透柏林5月22日 - 德国央行总裁魏德曼对路透表示，中国人民币要想成为全球主要储备货币，需要实现流动和自由兑换。如果条件得到满足，人民币可能被纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)。
SDR目前包括美元、欧元、英镑和日圆。
“人民币要想成为全球储备货币，必须可流动和可自由兑换。目前的人民币还没有完全达到条件。”魏德曼在书面回复路透提问时指出，“但当这些条件得到满足，IMF就可以将人民币纳入SDR，对此没有什么争议。”（完）
(编译 高琦 审校 张涛)
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路透首尔1月23日 - 韩国三星电子周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而非这款手机的软件或硬件问题。
路透华盛顿1月22日 - 美国总统特朗普周日表示，他计划尽快地与加拿大和墨西哥两国领导人对谈，以重新展开北美自由贸易协定(NAFTA)谈判。