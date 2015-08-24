专访：中国不应该因金融市场波动而停止汇率市场化改革--专家

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海8月24日（作者 徐永） - 周一中国股、汇市恐慌情绪继续蔓延，对此兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委认为，当前全球金融市场的波动及调整，是全球主要经济体货币政策正常化后，所必须经历的一个阶段和需要付出的成本，中国不应该就此停下汇率市场化的步伐。

全球金融市场近期大幅调整，海内外担忧人民币贬值及中国经济是重要诱因，当前境况也引发部分市场人士怀疑此前人民币汇率贬值的必要性和正确性。

“引发这些调整的根源还是美联储的加息预期，而不是中国央行的(汇率)贬值，中国央行的贬值和汇率中间价市场化，是在加息预期下，推进汇率市场化，提高货币政策独立性的必要之举。”鲁政委认为。

但目前的问题是，海外把人民币贬值误读为中国经济内在出现问题，从而引发新兴经济体的货币出现调整，发达国家的风险资产也出现抛售。

上周五美国股市大幅收跌，标普500指数录得近四年来最大单日跌幅；中国股市沪综指周一收盘跌幅达8.49%，为八年半来最大单日跌幅，沪综指今年来的涨幅已被吞蚀贻尽。

汇市方面，虽然人民币兑美元中间价连续七个交易日走升，但即期汇率仍收创逾四年新低，亦为中间价改革以来收盘首破6.40元；离岸CNH与在岸的价差亦扩至四年来最大。

鲁政委认为，当前问题的源头是美联储加息，而不是在金融市场出现调整时，回头怀疑中国央行贬值的正确性和必要性，并因此放缓汇率形成机制改革，否则将来还需要再一次承受货币政策市场化的成本。

“当前的贬值就像此前的降息一样，容易理解成为基本面不行了，才开始降息，但要看到，正因为降息了，之后才能有利于经济体的复苏。”他说。

**贬值的必要性**

鲁政委此前多年呼吁汇率贬值，因为在他看来，在全球化背景下，决定一国竞争力的关键，长期是劳动生产力，短期取决于有效汇率的调整。

他认为，中国经济迟迟无法复苏，人民币有效汇率高估是核心，刺激内需已经是过时的政策思维，造成了经济内部负债水平高企和随后不得不进入去杠杆的消化期。贬值让企业能够赚到钱，是中国经济能够平稳去杠杆的关键，否则就只有等待较多企业破产，中国经济更长时间低迷。

今年初，他就预计2015年人民币兑美元会出现贬值，幅度最大可能达到5%左右。

鲁政委并称，此次的人民币汇率贬值，和美联储退出量宽加息一样，也是货币政策正常化的表现。而在美国经济复苏、美元趋势性升值的背景下，中国央行也应该让汇率尽早地市场化，同时减少不必要的中间价和尾盘干预。

在理解贬值必要性的前提下，他认为，国内货币政策未来的方向应该是普惠式的降准，释放宽松的流动性，必要时则可以辅助正回购对冲，这比相对信息不透明的MLF(中期借贷便利)等措施，效果要更好。

中国央行上周公开市场加大了逆回购的操作量，虽然市场高度预期的周末降准仍未落地，但在外汇占款减少的情况下，降准降息的预期仍然较高。(完)

(审校 张喜良)

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