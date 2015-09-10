专访：人民币贬值是双刃剑 玖龙纸业将减少进口原料并扩出口

路透大连9月10日(作者/张晓翀) - 中国大型造纸企业玖龙纸业(2689.HK)董事长张茵表示，近期人民币汇率突然贬值，将对公司产生双向影响。公司近阶段将采取多项措施来应对，例如降低美元贷款和进口原材料占比，未来将寻求扩大出口。

她在出席达沃斯论坛时对路透表示，造纸行业整合的大环境令大企业的优势逐渐体现，玖龙纸业在经历高速发展期后，正快速降低负债规模，并尽可能地挖掘成本潜力。

“就这次来讲，我觉得人民币贬值有利有弊。”她表示，人民币贬值将会加大公司的出口，因为人民币贬值对海外销售会起到良性促进作用，但公司现在也面临着人民币贬值带来的盈利影响。

8月11日中国央行宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%，打破了此前维持数年的人民币升值预期。之后三天内人民币兑美元汇率一度贬值3.74%，最近人民币汇率企稳，贬值幅度有所缩窄。

以产能计，玖龙纸业是全球最大的废纸环保造纸集团，每年需要进口大量海外废纸作为造纸原材料，而产成品主要在国内销售，近年来公司约九成销售收入来自中国市场。

她说，在人民币兑美元轻微贬值后，玖龙的美元贷款和进口原料成本都要受到一定的影响。但是公司已经开始对此做出逐步地调整。

“我们会有些策略调整，主要是采取几方面的措施，来使我们的压力减到最小。”她说，例如尽量降低美元贷款，增加部分人民币贷款和欧元贷款，同时减少进口原材料的比例，加大国产原材料的比例，目前国产原材料占比已经超过50%。

据玖龙纸业2014/15财年（2014年7月至2015年6月）中报，去年底公司的国产原材料占比约48%，去年底公司的外币贷款和人民币贷款分别占总量的七成和三成。公司2014/15财年年报将于9月下旬公布。

她指出，对于人民币贬值，公司将会非常密切地跟踪调整。目前国家对公司纸业产品出口政策方面已经开始松动，相信在这段时间公司会陆续增大出口量。

“我们已经在陆续恢复和加大出口，以此来进行人民币贬值后产品和原料的平衡。”她称。

**转型期降负债为主**

“虽然大环境很低迷，但是造纸行业基本是平衡的，对我们来讲，真的走向了这种大企业才能站的住脚的时代。”她表示。

她认为，随着公司设立基地、布设辐射面工作已基本告一段落，公司高速发展期已过，在这种情况下，公司从去年就开始大力地降低负债规模。

据公司中报，公司贷款净额／总权益比例已由高峰期的逾120%降至2014年底的102.9%。

张茵指出，目前整个市场环境仍然相对乏力，公司身处消费行业，要积极地考虑如何练好内功，去应对目前的情况。当公司发展速度降下来的时候，降低负债率是非常必要的。

“在这种情况下最重要的是把我们的成本潜力挖出来。”她说。

对于中国国内市场，她认为，中国的消费潜力和国外发达国家相比仍然有很大的增长空间，目前公司产品销售情况可以反映出来这一趋势，但是针对国内市场的扩张仍要谨慎。

“中国的区域发展不是都在一个平衡点上，是有高有低的，所以从这个点上我觉得中国是有潜力的。” 她进一步解释称，今年上半年公司产品的销售价格相比去年同期要好，特别是部分内地地区的市场增长明显。

从发展的角度考虑，张茵认为，中国市场未来很难再现高速增长，同时国内生产成本逐年上涨，因此将来玖龙纸业负债率降到一定程度以后，会考虑全球的部署。

“这是我们目前正在关注的。” 她同时介绍到，公司在越南基地计划投资2.8亿美元的二期项目明年底将正式投产。

展望未来，张茵认为随着全球制造业的升级，中国必将紧跟世界的步伐。玖龙纸业近年来一直在推动智能化的发展，公司智能化计划包括设备提升和人员培训。公司将智能化过程定为五年时间，计划逐步利用加大折旧资金的方式来实施智能化。

“我们计划首先在东莞基地先拿出走向智能化的标准，再以点带面，试验成功了再将成功的模式在其他基地进行推广。”她表示。 （完）

(审校 林琦／林高丽)

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