专访：紫金矿业预计中国需求有助于提振金价2016年重回1,200美元

路透上海8月31日（记者 Ruby Lian/David Stanway） - 全球市值最大的黄金生产商紫金矿业(601899.SS)(2899.HK)董事长陈景河周一表示，中国黄金需求料上升，明年金价可能回到每盎司1,200美元左右。

“中国央行还会继续增加外汇储备，因为黄金在我国的外汇储备中比例很小。而且民间需求和工业需求也在增加，”陈景河在接受采访时说道。

陈景河表示，未来两到三年中国经济放缓将持续，这将令黄金和铜等大宗商品的价格承压。

世界黄金协会预计今年中国黄金需求至少能同比持平，略低于1,000吨。世界黄金协会称，2014年中国黄金消费为973.6吨。

黄金牛市持续长达12年，2011年金价触顶。7月24日，金价跌至每盎司1,077美元，为五年半低点；过去几周里逐步反弹至1,130美元附近。

紫金矿业公布上半年净利增加20.9%至13亿元，尽管同期黄金和铜的价格大幅下滑。

中金黄金(600489.SS)和山东黄金(600547.SS)的净利都下滑了超过80%。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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