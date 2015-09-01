专访：紫金矿业预计中国需求有助于提振金价2016年重回1,200美元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海8月31日（记者 Ruby Lian/David Stanway） - 全球市值最大的黄金生产商紫金矿业(601899.SS)(2899.HK)董事长陈景河周一表示，中国黄金需求料上升，明年金价可能回到每盎司1,200美元左右。
“中国央行还会继续增加外汇储备，因为黄金在我国的外汇储备中比例很小。而且民间需求和工业需求也在增加，”陈景河在接受采访时说道。
陈景河表示，未来两到三年中国经济放缓将持续，这将令黄金和铜等大宗商品的价格承压。
世界黄金协会预计今年中国黄金需求至少能同比持平，略低于1,000吨。世界黄金协会称，2014年中国黄金消费为973.6吨。
黄金牛市持续长达12年，2011年金价触顶。7月24日，金价跌至每盎司1,077美元，为五年半低点；过去几周里逐步反弹至1,130美元附近。
紫金矿业公布上半年净利增加20.9%至13亿元，尽管同期黄金和铜的价格大幅下滑。
中金黄金(600489.SS)和山东黄金(600547.SS)的净利都下滑了超过80%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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