路透专访：紫金矿业预计中国需求有助于提振金价2016年重回1,200美元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海8月31日（记者 Ruby Lian/David Stanway） - 全球市值最大的黄金生产商紫金矿业 董事长陈景河周一表示，中国黄金需求料上升，明年金价可能回到每盎司1,200美元左右。
“中国央行还会继续增加外汇储备，因为黄金在我国的外汇储备中比例很小。而且民间需求和工业需求也在增加，”陈景河在接受采访时说道。
陈景河表示，未来两到三年中国经济放缓将持续，这将令黄金和铜等大宗商品的价格承压。
世界黄金协会预计今年中国黄金需求至少能同比持平，略低于1,000吨。世界黄金协会称，2014年中国黄金消费为973.6吨。
黄金牛市持续长达12年，2011年金价触顶。7月24日，金价跌至每盎司1,077美元，为五年半低点；过去几周里逐步反弹至1,130美元附近。
紫金矿业公布上半年净利增加20.9%至13亿元，尽管同期黄金和铜的价格大幅下滑。
中金黄金 和山东黄金 的净利都下滑了超过80%。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”