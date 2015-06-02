专访：复星保险资产占比年内过半 转型“巴菲特”式投资公司

路透香港6月1日（记者 赵红梅/李铮） - 中国最大综合性民营企业--复星国际(0656.HK)正不断收购保险资产以打造“巴菲特”式投资公司，复星CEO梁信军表示，保险资产占比年内有望达到50%以上，公司由多元化业务调整为“保险+投资”双轮驱动的转型已行在途中。

梁信军日前接受路透专访时表示，通过持续收购海外保险资产，其稳定低成本的浮存金已突破千亿，保险板块利润也在大幅增长，年内会继续收购保险资产，并侧重美元、日元区，还会考虑购买保险分拆资产包(Run-Off)。

“去年年底，保险资产1,130亿，今年年底至少翻一番或者更高，保险板块在集团资产占比要从34.8%升至50%,一两年内会达到70%。”梁信军称。保险已成为复星中最核心的板块，并对复星整体营运和盈利方式产生重大影响。

复兴国际2007年在港上市时业务颇为多元化，涉足医药健康、房地产、钢铁、矿业、零售、投资等，令不少投资者大呼太复杂。经过几年运营业务结构梳理，复星明确定位为巴菲特模式的投资公司，即融资端通过收购保险公司获得稳定且低成本的负债，投资端则聚焦并推进产业融合的“保险+投资”双轮驱动。

美国“股神”巴菲特在中国备受推崇，他掌管伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)业绩多年来远超标普500指数，其秘诀在于收购的保险提供的海量、低成本保险浮存金为股票投资提供弹药，而股票投资收益又转化为实业投资的资本金，实业投资的利润成为保险业务扩张的流动性后盾。

自2007年，复星收购永安财险始，几年内收购保险资产不断，2014年，复星保险的浮存金规模已为1,067千亿（其中权益可投资资产798亿元），复星的回报率差及可使用资本同时开始扩大。

“用海外的低成本资金，嫁接复星的全球投资能力，复星要从做房地产、钢铁等多元化的公司转化成保险为主的综合金融+产业（健康、快乐产业）的公司，后两块税后利润在集团占比已达77%。”梁信军称。“这样，投资者对我们的看法就应该不一样了。”

**保险版图继续加快扩张**

复星国际5月中旬成功配售新股集资93亿港元，作保险并购等用途，阿里巴巴集团董事长马云和腾讯集团董事长马化腾均以个人名义参与其中。

有媒体称，复星正在寻求收购至少70亿美元资产，对象包括估值45亿美元的西班牙Novo Banco，以及摩根士丹利约23亿美元的澳大利亚房地产部门。

梁信军在采访中并没有正面回应上述问题，他委婉表示，欧美、日本等地区低利率政策令保险行业估值比国内便宜很多，公司收购的保险公司基本是PB(市净率)一倍左右，负债端成本在3%左右，“接下来公司会宣布新收购的几个保险项目价格都比这个低。”

此外，复星在跨国界、跨币种投资保险资产时要考虑均衡配置及汇率风险。

“我们以欧元计价的保险资产有1,000亿人民币左右，以美元计价有100亿美金，以港币计价的有90-100亿港币。以人民币计价有134亿。从空间上看，美元计价的保险资产还可以增加一点，比例相对欧元来看是少了；日元（资产）也在看，有机会还要再发展。”梁信军称。

梁信军亦表示，复星还会考虑购买保险分拆资产包(Run-Off)这种轻资产保险资产的投资方式，即保险公司将其获得的一些保单打包成资产包进行出售，若接盘此类资产包，就等于一方面获取了这批保单提供的稳定现金流可以用于投资，同时对这批保单承担赔付及未来还本付息的义务。

“再过一两个月，就能看到我们保险资产包会有成交，一下可以增加20-30亿欧元、几十亿美元规模，这些资金至少都有七八年（期限）的，（我们）只需要提高投资收益率。”梁信军对路透称。

复星在2014年业绩说明会上亦透露：今年计划大手笔投资至少24亿美元收购欧洲、美国等地的五家保险公司。

“我们保险资产的增长方式既要通过买保险公司，也要有自己内涵式资产增长，也可以通过购买保险资产包来增加。”他表示。

“现在好几笔收购在路上，都是我们在独家尽调。已经给了offer，年内可能会成交。所以我们对今年比较有信心。”梁信军透露。

截至2014年底，复星旗下保险业务总资产规模已超过1,130亿元，占集团总资产比例34.8%，包括永安财险、复星保德信人寿、鼎睿再保险、美国Meadowbrook保险集团以及葡萄牙最大的保险公司Fidelidade集团等。2015年初复星再度增持Fidelidade的股权至84.986%。而2014年下半年至今，复星投资特种险Ironshore及美国财险公司Meadowbrook顺利交割后，保险占比会进一步提高。

**紧盯全球资产错配的投资机会**

复星国际董事长2014年致股东的信中提到，作为专业的投资集团，复星在融资端考虑的是持续获得稳定、长期低成本资金，投资端则通过发掘全球市场中的各类资产的错配机遇，不断提升资产收益率。

“我们在资产端要做的事情，就是在全球价值错配中找到投资机会，”梁信军称，通过收购保险获得海外低成本资金，聚焦在健康和快乐时尚两大领域，进行生态圈的深度布局和全球产业整合。

近几年来，复星在海外收购频频出手，仅2013年至今，复星在全球已有至少23笔以上大笔投资，如在日本收购资产管理公司IDERA；2015年2月收购法国地中海俱乐部（Club Med）；买入希腊女装品牌Folli Follie股份，投资Caruso、St. John、Tom Tailor三家欧美高端服装品牌、收购博纳股权，向Studio 8投资等。

梁信军称，复星坚持几个错配，即“中国动力嫁接全球资源”的模式，本质上利用了消费增长潜力和资产价格表现之间的错配；把中国过剩的产能输出国外错配投资；利用不同国家的无风险利率差异导致的融资成本不一的错配等。

“比如欧洲的保险公司浮存金成本很低，只有2-3%，我们用来买跟人民币关联的资产，获得5-6%收益率很轻松。”他并透露，公司保险资金综合收益率平均在7%。

梁信军并介绍，复星在移动互联网创新投资上亦未落伍，代表性的即有持有25%股权的浙江网商银行上周已正式获批准营运，完美世界、随手记、挂号网等，“去年我们在互联网业务投资额上已超过5亿美金。”（完）

(审校 黄凯)

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