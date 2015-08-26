专访：中国情势不致撼动日央行 日圆跳涨不足为虑--日本政府顾问

图为在东京拍摄的日元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京8月26日 - 日本内阁特别经济顾问滨田宏一周三表示，日本央行不需要为了因应中国近期市场动荡而仓促行动，此外中国情势所引发的日圆跳涨，对日本经济不构成问题。

滨田宏一向路透表示，中国出乎意外引导人民币贬值及降准降息，将使日本及邻近国家的出口商竞争力下降。

中国政策举措的短期影响构成了“某种负面溢出效应，人民币汇率的走低将使其它国家面临更大的障碍，包括日本，”滨田宏一在采访中表示，“但如果中国货币宽松行动造成的冲击过大，那么其它国家也可以放松他们的货币政策。”

日圆兑美元在近日跳涨，因投资者逃向那些较安全的避险资产，同时全球市场因中国忧虑而承压下跌。中国政府在8月11日令人民币贬值，本周二晚间又调降了利率和存款准备金率。

美元兑日圆周一曾跌至七个月低点116.15，打压了日本出口商。在中国降息后，美元周三回升到约119.50日圆。

但滨田宏一表示，美元兑日圆在116-118左右的水平“对安倍经济学不构成重大风险”。

尽管决策者不需对短期市场走势做出反应，但他表示，日圆持续性走强可能迫使日本央行扩大其大规模货币刺激举措。

“如果日圆继续从目前水平再升值一个月或两个月，那么央行可能采取货币行动，”他表示，“我们仍然不知道来自中国影响的程度有多深。”

第二季日本经济环比为萎缩1.6%，受出口与消费支出疲弱拖累。

除此之外，市场动荡是日本政界人士的一大烦忧，他们担心这可能会对这全球第三大经济体带来负面冲击。

滨田宏一表示，油价大跌对于日本而言本该是一件好事，应该乐观其成，且对于日央行而言不是问题；日央行正苦于带领日本走出数十年的通缩。他称日本央行应该把焦点放在排除油价的狭义消费者物价指标。

他同时表示，日本应该在2017年4月将消费税从8%提高至10%；日本政府在2014年4月调高消费税，导致消费者支出受创。

滨田宏一称，“消费税该按原订时程调高，但应当注意不要损及低收入民众的福祉。”

他说税法应该做出些修改，以协助低收入民众因应消费税调高。(完)

(编译 蔡美珍/高琦/陈宗琦/张明钧; 审校 王洋)

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