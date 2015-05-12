路透专访：中国跨境并购正处黄金期 民营企业表现更加积极--高盛

路透北京5月12日（作者 张晓翀） - 中国并购交易今年以来开局强劲，一季度成交金额达到历史同期最高。对此全球知名投行--高盛亚洲并购团队联席主管董事总经理金锺允表示，去年以来中国企业跨境并购比例明显上升，并购交易广度前所未有，而中国民营企业在进入全球市场中表现更加积极。

他在近日接受路透专访时指出，包括审批流程在内的跨境交易规则正迅速变化，大幅缩短了交易周期，令交易数量显着增加。同时中国民企在跨境并购方面也正扮演着越来越重要的角色，其涉猎资产的广度、实施决策的速度都令人印象深刻。

“如果有他们想要的资产，就马上行动参与交易，速度非常快。快速决策，快速行动。” 金锺允说。

他认为，中资企业海外并购交易潜力巨大，而中国民营企业更乐于接受全球范围的标准和定价，特别是为其带来实惠或者优势时。同时，部分民企正不断提升其内部管理能力，以减少对外部力量的依赖。

相比民营企业，中国国有企业一直是中国海外投资的主力军，金锺允表示，中国国企的重组改革在过去18个月中进展显着，今后国企将继续在海外投资中发挥重大作用，其进入国际市场的成本也将回归到市场平均水平。

据汤森路透数据显示，一季度已公布的涉及中国企业的并购交易总额已达811亿美元，较2014年第一季度增长21.6％。高盛公司数据亦显示，大中华区并购交易量正以每年50%-60%的速度增长，从全球范围来看，中国已发展成为第二大并购市场。

跨境并购，特别当交易主体涉及银行或自然资源等敏感行业时，能否得到当地政府的批准一直困扰着中国买家。对此金锺允认为，虽然融资、政府审批等风险一直存在，但现在市场主体对并购的看法显得更加积极，这并不足以阻碍中国买家。

此外，中国企业在购买海外资产时已经开始思考如何从所购买的资产中提取价值，并将其不断的应用到中国市场上，使之产生最佳的协同效应。

不过他提醒，随着越来越多的并购标的资产需要进行管理，因此收购方完成交易后对相应资产的管理能力显得至关重要，中国企业海外收购最大的风险仍在于并购后的管理问题。

**多手段降低并购不确定性**

数据显示，2010年以来中国民营企业海外投资额不断上升，投资区域也明显偏好发达国家。由于投资海外不确定性明显增加，越来越多的企业选择借助金融机构进行项目筛选和详细的尽职调查。

并购市场的火爆也带来了竞争日益激烈。对此金锺允指出，网络和为客户提供信息的专业能力是投行赢得客户的主要原因。高盛在美欧市场拥有强大的客户群体和全球网络，可以让客户间基本实现无缝对接，因此在作为卖方财务顾问方面更具优势。

“作为卖方顾问，我们要确保交易信息让所有潜在买家了解，而后将买卖双方联系起来。”他称。

不过金锺允也提醒潜在买家，资本的风险是永远存在的，必须对价格预期进行管理。跨境交易经常涉及外汇风险和各地不同的监管风险，因此通过交易协议或风险对冲等手段锁定风险十分必要。

“如果你购买了一些自然资源类的资产，而你眼见着资源的价值在下降，那么资产的估值也就处于危险中，这是一个大问题。“他称。

他表示，无论是卖方还是买方可能都会需要一个在这一时期内对冲风险的解决方案，解决方案不仅仅是围绕并购交易本身，也可能是商品价格或外汇风险，客户需要的是覆盖并购交易以外的各种风险的解决方案。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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