专访：联合光伏考虑伙拍复星并购欧洲光伏电站项目--CEO

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港6月26日（记者 雷美珍） - 招商局集团旗下太阳能电站开发商--联合光伏(0686.HK)近期获取项目速度加快且合作模式多样化，其主席兼首席执行官李原周五称，公司下一步考虑伙拍复星(0656.HK)并购欧洲的光伏电站项目。
李原接受路透专访时表示，公司目标成为全球光伏电站的领航者，因此不只着眼于中国市场，还打算在短期内“走出去”进行首笔海外投资。
“我们考虑跟复星旗下的葡萄牙保险公司合作并购欧洲的光伏电站项目，因光伏电站的回本期是八年，对保险资金配置上是佷好的对应。”他说。
复星是联合光伏的股东之一，据联交所资料显示，至今年4月的持股比例逾7%，此外亦是联合光伏的可换股债券持有人。
而联合光伏此前已经携手华夏人寿合作在国内开发总装机容量为1吉瓦之太阳能发电站，投资总额最多90亿元人民币。
**伙拍招行推出理财产品**
李原说，公司目标是向社会各阶层推动光伏能源的使用，因此将与另一股东招商银行(3968.HK)(600036.SS)合作将光伏电站项目包装成为理财产品向公众募资。除招行外亦与其他银行洽商类似合作。
除了即将开展“万家众筹”，联合光伏此前已推出“名人众筹”，就是从知名机构募资作为电站冠名，这有助提升企业社会责任感和形象。
联合光伏前称金保利新能源，2013年获得央企招商局集团旗下招商局新能源集团入主成为第一大股东，其他股东包括中国平安(2318.HK)(601318.SS)、中国东方资产管理、中国华融、招商银行、中利科技(002309.SZ)。
受政策推动，联合光伏今年以来获取项目的速度加快，包括以88亿元人民币收购中国海润光伏科技(600401.SS)的930兆瓦电站项目，与此同时，迄今向财务投资者募资近60亿港元。
为推动可再生能源的使用，及支持国内太阳能板产业，中国此前给出今年完成17.8吉瓦太阳能装机目标，较上年激增70%。中国是全球最大的太阳能板生产国。（完）
(审校 林高丽)
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