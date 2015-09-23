专访：IFC寻求加大中国天然气市场投资 将助天伦燃气走向亚洲

图为百元面值的人民币现钞。 REUTERS/Bernadett Szabo

路透香港9月23日（记者 雷美珍） - 世界银行集团成员机构国际金融公司(IFC)高层周三称，尽管人民币汇率波动，IFC会继续寻求加大对中国天然气市场的投资，并协助民营企业天伦燃气(1600.HK)将业务扩展至亚洲。

IFC自2003年投资于新奥能源(2688.HK)后多年未有踏足中国天然气市场，直至近年再度活跃，先后与新奥、中国燃气(0384.HK)签订融资协议，又于今年5月联合IFC全球基础设施基金(IFC GIF)出资近1.5亿美元完成入股天伦燃气并成为第二大股东。

主管石油、天然气与开采的IFC全球主管Lance Crist接受路透专访时称，IFC的方针是找出行业的私营领导者，因此一方面与拥有庞大天然气网络的较大型公司如新奥能源、中国燃气合作，以帮助他们进一步扩张；另一方面，IFC寻找规模相对较小但增长空间巨大的中阶企业合作，因他们能够承受IFC带来的投资并维持强劲和高增长水平。

“中国的天然气市场渗透率仍然很低，我们预期未来20年的渗透率将提高3-4倍。”他并称，“尽管目前市场环境困难，天伦燃气处于有利位置，预期公司市值将以倍增长，我们对这项投资的回报寄予厚望。”

IFC是全球最大的专注于新兴市场私营部门的开发机构，与全球2,000多间企业合作，2015年财年在发展中国家投放近18亿美元作长线投资，令私营部门在帮助消除极端贫困及促进共同繁营的筹畴中扮演重要角色。

Crist并表示，IFC视中国的油气行业为策略性行业，近期人民币兑美元汇价波动，不影响IFC对投资中国市场的决心，但要视乎能否物色到合适的投资和合作机会。

“鉴于中国油气行业发展需求大，IFC会继续寻求在中国发行‘熊猫债’，以利用本土货币投入本土企业身上。”他并称。

最近一段时间，作为全球能源大国之一，中国的油气市场改革备受注目。Crist称，IFC亦在关注改革对民营板块带来机遇，尤其是国有企业出售资产或以合资方式引进民企合作的过程中，IFC可以提供协助，但IFC的宗旨是不会参与对国有企业的直接融资合作。

他并指出，IFC对新奥能源、中国燃气以及天伦燃气合计的投资，相当于行业总量10%以下，IFC希望扮演引领作用，吸引更多投资者参与推动行业发展。

IFC与天伦今天落实一项五年期6,000万美元的贷款协议，以协助天伦未来在中国的城市燃气项目扩张及收购，以及兴建相关务设施或工厂等。

**天伦有兴趣到缅甸、印尼等地发展**

天伦燃气主席张瀛岑表示，公司未来还会借助IFC实现“走出去”战略，初步考虑运用天伦的经营经验和实力到东南亚国家，例如缅甸、马来西亚、印尼，发展管道燃气业务。

“东南亚很多城市还没用安全性较高的天然气管道，天伦希望借助IFC尽快走向亚洲，至于走出去的方式，收购也行，合作也行。”他说。

IFC的Crist亦表示，亚洲的天然气需求不断上升，天伦可望成为其中一个主要营运商，而IFC将协助天伦寻找合适的业务伙伴并提供所需资本。

天伦燃气于2002年由张瀛岑创办，三大业务领域为城市燃气运营、加气站及LNG（液化天然气）业务，以及区域长输管线与工业用户直供。

张瀛岑称，公司寻求“走出去”原因与国内天然气价走低和未来可能出现供应过剩无关，油价下滑对液化天然气（LNG）价打击较大，相信现时国内天然气行业低潮只是暂时性，因中国的天然气利用率仍远低于国际水平，意味着中国市场发展空间很大。

他并称，中国有可能于10月公布天然气价改革政策，这次主要针对缩小居民用气和工业用气的价差，藉降低工业气价来刺激用量，同时纾缓钢铁、铝等工业大户的压力，长远有助提高整体市场用气量。

“天然气发电、船用天然气等的需求仍有待发掘，中国的天然气市场在很长时间不是处于供大于求，而是处于供应紧张。”他说。

市场聚焦中国油气行业改革将为民企带来更多发展机遇。张瀛岑称，天伦将关注城市燃气相关并购机会，以及专注于区域管网发展，因此对中国石油(0857.HK)(601857.SS)可能出售的长输管道资产兴趣不大，“天伦专注于一体化经营，不想搞投资，...只要做好气源，终端业务自然能做好。”

天伦燃气已定下三年发展大计，预计未来三年每年资本开支不低于30亿元人民币，目标2018年在中国的经营区域超过100个城市，覆盖1,000个乡镇，服务6,000万人口，并拥有超过200座加气站，重点发展河南、东北、重庆、湖北、江苏等区域的LNG加工-运输-销售一体化业务。

现时该公司在16个省市拥有49个城市燃气项目，50多座营运及在建压缩天然/LNG加气站，两个在建LNG加工厂以及三条管线项目。（完）