专访：加总理希望RIM在成长的同时仍然是一家“加拿大企业”

路透渥太华2月3日电---加拿大总理哈珀周五明确对外资收购划定界限,称希望黑莓手机生产商Research In MotionRIM.TORIMM.O继续作为"一家加拿大企业"来成长,并对重要国内企业遭敌意收购是否符合加国最佳利益提出质疑.

在接受路透采访时,哈珀拒绝评论若有外资提出收购处於困境的RIM,加国政府将作何反应.但他特别指出,针对"关键技术"企业的敌意收购与竞买,政府可能加以阻止.

"我不能做出可能使任何一种收购受到偏见的评论,尤其是纯属假设,可能不会发生的交易."哈珀被问及若有外资收购RIM时称.

"但RIM,正如你所知,是一家很强的加拿大企业.它一直是加拿大企业界重要的一分子,显然我们希望它成功,并且继续作为一家加拿大企业来成长."

RIM股价近年大幅下滑,因标志性产品黑莓智能手机在苹果与谷歌手机的竞争下失利.坊间一直大量流传有关RIM或被出售或分拆的揣测.

哈珀在采访中坚称,其保守党政府仍对外来投资持开放态度,指出政府仅否决过两笔交易,但同时称,不是每笔外资收购交易都有利於加拿大.

"收购有政府投资的关键性技术,或是敌意收购关键的加拿大企业,我想明显被广泛认为不符合加国利益."哈珀说道.

RIM股票周五在Nasdaq市场收低1.9%,报16.88美元,在多伦多市场下跌2.3%,报16.78加元.(完)

--编译 隋芬;审校 程琳

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