路透专访：中国秦苍科技面向蓝领推移动消费信贷 近期启动B轮融资

路透上海5月19日（作者 林琦） - 利用大数据和移动线上线下（O2O）布局，成立仅一年的互联网金融公司上海秦苍科技希望明年其消费信贷客户规模能与国内一家中型股份制银行的信用卡中心比肩。基于业务的快速发展，秦苍科技预计很快将启动B轮融资。

秦苍科技的目标客户群为18-30岁的蓝领人群，这部分人群绝大部分没有资信记录和信用卡，对于高端手机等电子设备却有较大的购买欲，但资金上存在缺口，希望能够先借款再慢慢还。秦苍的“买单侠”产品，可以在15分钟内完成线上资质审核并放款。

“蓝领个人信贷，银行没有开垦过，也没有意愿去做，但蓝领工人有这样的需求，我们瞄准的就是这块市场。”秦苍科技联合创始人，首席执行官（CEO）胡丹在接受路透专访时表示。

目前秦苍科技与国内二线至四线城市的手机卖场合作，消费者若购买手机时有小额资金缺口，卖场销售员即会推荐其使用“买单侠”贷款，消费者在线填写部分资料后提出贷款申请，目前通过率达七八成。消费者首付额至少达总价两成，贷款在1,000-3,000元人民币，最长12个月内还清，月息在3%左右。

目前“买单侠”建立在腾讯(0700.HK)的微信系统上，不过秦苍计划下月推出基于安卓和苹果OS系统的应用程序（APP），客户在申请时填写的项目更少，资质审核时间可缩短至五分钟。

秦苍科技已与天语、迪信通等手机卖场展开合作，今年来其每月交易笔数保持倍增势头，4月约4,000单，5月预计达8,000单左右。若公司资本得到及时补充，今年12月有望达5-6万笔交易，公司累计用户数超过15万。

“现在一家中型全国性商业银行，信用卡一年发卡量在100万张，我们业务类似发行信用卡，明年就客户数而言，我们将达到一家中型银行的规模。”他说。

胡丹曾任私募股权基金红杉资本副总裁，负责TMT（科技、媒体、电信）业投资，曾投资过拍拍贷等互联网金融公司。这位“理工男”一直希望通过统计和技术来寻找投资的规律，但他发现投资企业更依赖运气和人的因素。之后他在美国斯坦福大学读MBA时，他发觉个人消费信贷可以运用到统计学，其斯坦福校友创建的信用卡企业Capital One(COF.N)就是一个很好例子。

回国后，胡丹与有微软(MSFT.O)工作经验的李炫熠、具银行风控管理经验的朱君三人在去年初成立了秦苍科技，并获得了真格资本徐小平等人的天使投资。去年10月，秦仓科技获得红杉资本和策源创投共1,500万美元的A轮融资。

**即将启动融资**

与相当多互联网金融公司不同的是，秦苍业务目前只涉及资产端，即向客户发放贷款，而负债端（融得资金）方面主要通过信托计划及与P2P网贷公司合作。胡丹坦言，目前公司发展瓶颈在于资金能否跟上业务发展。

他透露，秦苍科技计划6月启动B轮融资计划，规模将明显高于A轮。募集资金用于增加技术和风控投入、APP开发投入、拓展直销渠道、增加P2P网贷合作保证金等。近日已有一些机构前来洽商参与B轮融资。

在国内3亿多的蓝领青年工人中，十人中仅有一人有信用卡，因为银行在审核信用卡申请时，往往会更多考虑他的收入、是否有住房和汽车等，异地打工的蓝领工人难以达到这些硬指标。

“我们希望成为另外那九个人的信用卡。”他指出，这些蓝领工人一年内的大额支出缺口也就几次，例如购买手机、过生日、钱包丢了、换工作等，每次金额也就数千元且需求较急。其中手机需求较稳定，调研结果显示蓝领工人每年平均要换1.2次手机。

秦苍科技的资质审核和信用评级完全由电脑自动完成，个人数据除了来自传统央行征信数据及公安信息外，还包括用户行为、社交网络、手机定位等多个来源，总计约有5,000至1万个数据点。秦苍这套由工程师、黑客、数学家、侦探一起合力设计的决策系统，将在15分钟内完成欺诈检测和信用审核。

“即将推出的APP，客户只要提供身份证、银行卡及个人头像三张照片，及五个字段的填写，即可完成审核。”公司首席技术官李炫熠表示，所需资料越简单，客户体验将更佳，但背后的技术却不简单。

他举例说，他们的系统采用了人脸识别技术和声纹鉴别技术，这两项技术有助于公司判断是否由证件拥有人本人申请，以及申请人骗贷或违约的可能性高低。（完）

(审校 林高丽)

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