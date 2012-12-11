专访：基金涉足“通道”业务需谨慎--鹏华基金高层

* 涉足"通道"业务需谨慎,应严控项目源头--鹏华基金高层

* "通道业务"不能作为核心业务

* 建议从权益类投资等传统领域入手

* 基金核心竞争力在于对投资项目的判断

路透北京12月11日电---随着资产管理业务大门的敞开,基金的投资领域终得以拓宽,但仍面临风控及人才欠缺带来的挑战.对此鹏华基金管理公司机构投资部总经理冀洪涛认为,基金涉足"通道"业务需谨慎,建议严控项目源头,并优先从传统业务相关领域入手.

他在接受路透电话专访时预计,有关新业务并不会一下全面铺开,因风险尚不可控,对于纯"通道"业务,比如标的物不明确的、只是资产池的运作、涉及实业投资的项目需比较审慎.

"从基金来讲,尽量在项目审核时找到明确的资产方,...如果资产池资产不明确,现金流带来偿付问题,那当然迟早会让整个链条出现问题."他称.

今年7月,中国证监会宣布拟允许基金公司通过设立专业子公司开展专项资产管理业务,从而将相关风险从公募业务中剥离.之前基金公司主要专注于二级市场投资,不过未来则将逐步拓宽市场,包括向一级市场发展及"通道业务".

冀洪涛并指出,"通道业务"是规模效应经济,在牌照和资质放开后将不再是稀缺资源,未来一定会面临价格竞争,因而这一业务或许可以作为过渡性替代产品,但则不能作为核心业务.

所谓"通道类"业务,是指信托、券商或基金等未主动、系统地进行项目开发、产品设计、交易结构安排和风险控制措施,不直接参与资产管理业务,而仅将外部资产通过信托合同等形式履行一个文件性流程的行为.

"目前监管层鼓励基金公司尝试(资产管理业务),但我们要知道未来能投入主要兵力的是什么地方.相信未来这方面的竞争也会充分市场化."他说.

鹏华基金成立于1998年,是国内首只由分别在沪、深两个交易所上市的两只封闭式基金成功合并转型的开放式基金.截至2012年9月30日,公司管理资产总规模达到1,241.74亿元人民币,管理两只封闭式基金、二十九只开放式基金、六只全国社保投资组合.

**严控项目源头,从传统领域入手**

基金公司可借助"通道业务"实现公募基金专户与通道借用方之间的互补.不过现行《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》虽对基金公司专户有详细要求,但在通道业务中,随着投资和销售主导权外移,将难以完全由基金公司掌控,"通道"其实是一种游离于灰色地带的业务模式.

虽然基金公司因未保证收益从而在"通道"业务中无需承担相应的法律责任,但作为新晋市场参与者,其同样难以回避违约或转包等相关风险.且若要投资实业,原有的风控环节亦可能无法套用.对此,冀洪涛强调,需把控好项目源头.

"做好风控,首先要把项目源头控制好,比如去判断项目的风险评级,然后再向客户推荐.核心问题是把握住前端,而不是什么业务都接."他坦言,对投资项目的严格审核及准确判断是控制风险的关键,而这一点恰恰也是基金公司的核心竞争力所在.

他并建议,要优先做跟传统业务相关的创新业务,比如权益类投资、市值管理、直投项目;同时,围绕债券投资可以做一些杠杆比较大的分级.另外一级市场债券,包括票据和信贷转移类资产也都可以尝试性的去做.

"通道业务"盛行于2008-2010年上半年期间,主要是以银信理财合作的形式,帮助商业银行规避了监管部门对一些特定指标的监管,但却催生了相关行业的资产泡沫,并增加了潜在的法律及市场风险.因而,从2010年下半年开始,银监会出台了一系列规范银信理财合作的监管文件,抑制了该业务规模的膨胀.

统计数据显示,截至9月末,银行、保险、证券、信托和基金以及第三方理财机构的资产管理总规模至少已达25万亿元人民币.而券商资管新规自10月正式公布以来,券商资产管理业务规模已迅速扩张,其主要诀窍就是通过大量的通道业务做大规模.据证券业协会数据显示,券商受托管理资产规模今年以来增长了2.3倍,仅第三季度就翻了一番.

冀洪涛称,券商在开展通道业务方面走得更早,基金不一定有信心比他们冲得更高.但做二级市场和PE(私募股权)都是基金的优势."有这么大的研究员队伍来审核一个项目是否值得投,这是基金公司的竞争力,而不是去做通道".他称.

目前,中国的资产管理业务已在实际操作中将分业经营、分业监管模式的隔离墙打通.比如银行理财业务与信托公司、证券公司的合作,保险资产管理公司可投资银行理财、信托、券商集合理财,以及基金公司子公司可进入信贷融资市场等.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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