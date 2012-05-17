专访：中国瑞安房地产暂无买地计划 楼市调控短期料难放松

* 短期内暂无买地计划--董事总经理

* 中国楼市调控明年初以前难放松

* 楼市成交量下半年料将有所回升,房价或跌5-10%

作者 邵晓忆/蒋燕

路透北京5月17日电---中国持续的楼市调控令开发商购地的举动愈加谨慎.瑞安房地产有限公司(0272.HK)周四表示,因手头拥有充足的土地储备,公司暂时没有买地计划,并预计中国政府的楼市调控政策将延续到明年初,短期内难以放松.

该公司董事总经理李进港在接受路透专访时并称,预计今年下半年到明年初中国楼市交投将有所改善,但房价或会小幅回调5-10%.

"今年或者明年年初,(房地产)政策都不会有很大的改变,"李进港表示."我们暂时也没有买地的计划,我们手头上还是有很多的土地储备."

他表示,瑞安房地产目前拥有1,100万平方米的土地储备,其中有600万平方米为商业土地储备,可满足未来的8-10年的开发量;手头并拥有逾100亿元现金,足够公司营运.

持续逾两年的楼市调控已令中国房地产企业投资开工更加谨慎.国家统计局稍早数据显示,4月房地产投资增速已降至个位数,销售不畅及高库存令开发商继续缩减开工.

李进港表示,今年瑞安房地产的销售目标为120亿元人民币,较去年107亿的销售额增长12%.除了住宅之外,公司今年将加快非核心的商业销售,核心商业部分仍将持有以获取长远收入.

"与去年相比,今年市场比较明朗,投资者可以下定决心了...他们觉得现在应该是出手的时间了,"李进港表示.

瑞安房地产成立於2004年,总部设于上海.目前公司在上海、武汉、重庆、佛山及大连中心地段拥有八个项目,其中包括上海市的新天地项目.

**楼市调控2013年前难放松**

中国4月宏观数据一片黯淡,央行再度调降存准,开闸放水支持经济,预示着政策预调微调力度在加大.市场预计,作为经济重要引擎之一的房地产行业,其持续逾两年的调控政策或有所松动.

对此李进港表示,整体宏观环境不好,房地产政策未必马上放松.因为政府在很多领域都可以加快投资,或放松贷款,但是这些钱也不一定流到房地产行业.

"其实中央的政策已经很清楚了,基调我觉得不会有太大的变化.但是现在宏观数字不理想,中央的态度会不会有变化,这个我觉得未来几个月还要再看看宏观经济会不会慢慢有好转,"他称.

不过随着调控的持续,国内地方政府放松意愿正在加强.江苏省扬州市稍早出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.此前佛山、成都等地房产调控松绑措施曾相继被叫停.

李进港表示,在楼市调控的大背景下,目前房地产企业纷纷开源节流,增加手头现金,调整自己的开发策略,以保持实力.除了在国内融资外,亦希望可以在境外融资.

日前中国最大的房地产公司--万科企业股份(000002.SZ)宣布斥资10.79亿港元收购永泰地产(0369.HK)持有的南联地产(1036.HK)73.91%股份,以开拓融资渠道试水国际化.同样招商地产000024.SZ稍早亦购得香港东力控股(0978.HK)70.18%的股权.

"未来利率往上走是无可避免的,长期来说没有那麽多cheap money,所以你现在有什麽办法可以拿到(资金),越早拿到越好,越大越好,"李进港称.(完)

--审校 丁淑琴

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