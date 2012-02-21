专访：中国改革停滞制度性成本剧增 硬着陆风险加大--专家

* 中国改革停滞甚至局部性倒退,制度性成本快速增长

* 货币政策调整难改结构失衡痼疾,经济硬着陆的风险正在加大

* 年底或明年恐现通缩

* 楼市调控最大隐忧在於引发信用危机

作者 沈燕/药朝清

路透北京2月21日电---中国经济硬着陆风险有多大?中国经济体制改革研究会副会长石小敏认为,因改革停滞倒退导致制度性成本提高,以及经济结构失衡的矛盾堆积,经济硬着陆的风险正在加大,年底或明年有可能出现通缩.

他在接受路透专访时指出,中国经济今年有可能硬着陆,内外需的双双疲弱可能使GDP增幅掉到8%以下,甚至到6-7%,信用衰败可能导致中国经济陷入通缩.

"中国近三年固定资产投资大部分投向了'造城造房',大量投资带来的产出效率持续下滑,泡沫迅速堆积,主要来自房地产低迷,可能让过度依赖"土地财政"的地方融资平台,银行信贷理财业务,大部分民间借贷领域出现支付问题,并引发信用危机."石小敏称.

他指出,房地产是造城造房投资回笼最大的渠道,而土地又是地方融资平台的主要抵押物,中国60-70%的投资都是围绕造城造房,大量的资金在里面转,一旦转不动会怎样?最可怕的就是引起信用衰败.这也是央行近期强调要防范系统性风险和区域性风险的原因所在.

中国银监会主席尚福林近日再次强调,要稳步化解地方政府融资平台贷款风险,持续防控房地产贷款风险,高度重视潜在信用风险和流动性风险.

中国央行近期则表示,今年要坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线,深入研究降低系统重要性金融机构风险的政策措施,完善风险处置和清算安排.

2011年中国GDP(国内生产总值)同比增幅仍高达9.2%,但GDP逐季下滑的趋势却相当明显.而今年1月CPI超预期上涨了4.5%,终止了此前连续五个月的回落趋势.

但官方及多数经济学家对中国经济的前景保持了相对谨慎乐观.中国国家副主席习近平近日在美国访问时表示,中国经济今年将会稳定增长并避免硬着陆,不认为会像分析师担心的那样,遭遇这种可能波及全球经济的情况.

**滞後的改革加大行政成本**

石小敏回顾中国改革开放的经济成就时,坦言是改革大幅度降低了制度性成本,并极大促进了社会效率的提高.当年依靠制造业的大量招商引资,带来的不仅是中国在技术上的进步,制度上的改革,经济上的繁荣.

他指出,通过吸引外资,开拓国际市场,经济保持了多年快速增长.而外资的引入以及中国为加入世界贸易组织进行了一系列改革,包括财税体制改革,金融改革,机构改革,国企改革等等,都大大降低了制度性成本,这些"挖坑栽树"的改革是中国经济得以在2002-2008年期间快速增长.

"但很遗憾,近年来中国改革步伐几乎停滞,尤其是涉及垄断领域等."石小敏称.

眼下,国际市场的动荡使得中国依赖外需刺激经济的动能明显减弱,充足廉价的劳动力优势也在丧失,"现在遇到的很大问题是把城镇化和房地产作为主攻方向."

他分析称,当中国把经济发展的目光转向国内,而基础设施建设,土地,金融等领域又充斥着垄断,不仅没有改革的动力,反而会加大成本,这也是导致08年金融危机後,中国政府两年4万亿的刺激经济後出现国进民退的重要原因.

"中国经济中最大的问题是垄断与市场并存,尤其是金融的垄断,也使得包括利率,汇率等金融改革市场化的步伐难以推进,...现在的政策不是救火就是精神按摩."石小敏称.

他认为,尽管中国竭力避免出现经济硬着陆,但在近一年左右的政府换届期,恐难出台有效的治标又治本的有力举措.(完)

--审校 丁淑琴

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