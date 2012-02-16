专访：通用电气高层称中国今年经济增长不会远低於8%

印度2月黄金进口骤增逾82% 受益于累积需求释放及零售需求--GFMS
路透孟买3月1日 - 汤森路透GFMS周三公布的初步数据显示，印度2月黄金进口跳增至50吨，同比增长逾82%，受益于累积的珠宝需求及零售消费者增购黄金用于婚礼。
路透华盛顿2月15日电---通用电气(奇异,GE)(GE.N)副董事长John Rice周三称,预计今年中国经济增长将会放缓,但增速不会大大低於8%.
Rice称:"中国经济增长速度将略低於我们一年前的预期.但仍会是非常可控、健康的8%水准.哪怕真的暂时低於8%,也不会是世界末日."
其并称,公司仍预计今年中国市场营收将录得两位数百分比增幅.
Rice在通用电气赞助的美国经济竞争力会议间隙称,去年发生的"阿拉伯之春"可能促进新兴市场基础设施建设支出,因领导人意识到有必要提升民众生活水平.
"全球25-30%的人口缺少(现代科技)基础设施,去年阿拉伯之春事件,让增加这方面投资,发展电力和医疗保健的压力更加急迫...世界各国都看到发生了什麽,也都抱以关注.有些地方,在景气滑坡时最不容易被砍掉的开支就是基础设施投资."
该公司认为,未来几年有提高欧洲市场风力和燃气涡轮机销量的机会,因日本发生核危机後,部分主要国家减少对核电的依赖,例如德国去年在福岛核泄漏事件後关闭了八座反应堆.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
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