专访：英特尔瞄准汽车芯片产业未来

英特尔一名高层主管表示,该公司正瞄准汽车晶片产业的强劲成长，因其预期汽车制造商将扩大寻求整合智能手机设备以及社群网络服务至汽车功能中。

路透德国卡尔斯鲁厄2月29日电---英特尔(INTC.O)一名高层主管表示,该公司正瞄准汽车晶片产业的强劲成长,因其预期汽车制造商将扩大寻求整合智能手机设备以及社群网络服务至汽车功能中.

"对於我们而言,由於我们正处於新的产业,我们将会见到非常明显的成长."英特尔架构事业群(Intel Architecture Group, IAG)副总裁Ton Steenman周三接受路透专访时表示;该公司于德国开设一个新的全球汽车中心.

Steenman指出,英特尔的目标为成为汽车"资讯娱乐"(infotainment)产品的主要供应商,但他不愿评论该公司准备拿下多大的市场份额.

协助驾驶人无需将双手离开方向盘即可拨打电话、或者是在不熟悉的地方找路的电子设备正快速增加,因这些原本价格高昂的技术已经成为许多消费者的标准配备.

根据市场研究机构IHS iSuppli,汽车资讯娱乐电子设备的市场规模预料将在2016年达到412亿美元,今年市场规模预计为335亿美元.

Steenman同时提到,车内电子设备对於中国消费者而言至为重要,而中国已经成为全球最大汽车市场."在这里人们还在想着引擎(发动机)规格和扭力等议题,而在中国则是更关心车上配备有哪些电子设备以及车上的连结能力."

英特尔也正在观察电动车等汽车业中的新业务领域.

"汽车业未来五至十年将会有许多变化是我们可以参与其中的...电动车是许多可能性之一."(完)

--编译 张明钧;审校 白云

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