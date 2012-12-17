专访：穆迪称扩大财政支出将短暂提振日本经济 加重债务负担

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透东京12月17日 - 评等机构穆迪周一表示,扩大财政支出,可以短暂协助日本经济,但政府将背负更沉重债务负担,除非提出改善日本长期成长前景的政策.
"我们的一大忧虑在于,日本如何提高它的长期潜在成长率,"穆迪金融集团副总裁兼资深分析师伯恩(Tom Byrne)接受路透电话专访时称.
"我不认为历史上有过藉由财政支出而提高潜在成长率的情况."
伯恩表示,自民党的政策专注于短期,需要更多改善日本经济的长期政策细节.
伯恩指出,寻求更多自由贸易协定,是改善日本潜在成长率的一个重要途径.
自民党总裁安倍晋三曾表示,他希望先检视明年第二季起的经济数据,再决定是否实施调高消费税,这引发外界猜测他可能企图取消增税.
"如果放弃提高消费税,而社会支出与社会支出经费的收入来源缺口仍然扩大,这将是很不利的,"伯恩表示.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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