专访：诺基亚西门子通信将把营运焦点转向获利能力--董事长

路透赫尔辛基2月15日电---行动网络设备制造商--诺基亚西门子通信(NSN)董事长Jesper Ovesen表示,该公司拟着手进行一项大规模组织改造计划,放弃积极的成长策略,转为把焦点放在获利.

Jesper Ovesen四个月前接替康培凯(Olli-Pekka Kallasvuo)担任董事长以後,首度接受媒体专访.他对路透说,慎选交易可能会影响到市场份额,但那是值得承担的风险.

"对我而言,市场份额不是关键因素,我不能靠市场份额活下去,"他说."我们将更加认真经营获利能力."

NSN自从在2007年由诺基亚NOK1V.HE和西门子(SIEGn.DE)共同成立之後亏损庞大,该公司并在11月时宣布将裁员1.7万人,几乎是员工数的四分之一,裁员可省下约10亿欧元(13.1亿美元).

Ovesen说,组织改造计划不需要额外挹注资本.

"我们在第四季和第一季从资产负债表及其他地方产生很多现金,"他说."我认为母公司不需要再挹注更多资金,现在他们理应获得合适的报酬率.

西门子和诺基亚均表示,希望这家合资企业更加独立,并将公开上市视为几年内的一个选项.

Ovesen说,该公司在进入证券市场之前,需要先完成组织重整,展现财务稳定,并持续在科技界成为领导者.(完)

--编译 李婷仪;审校 龚芳

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