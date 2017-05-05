安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
保监会网站发布的监管函并称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”等产品设计偏离保险本源，通过生存金返还设计形式，将消费者所交保费大量快速返还，把长期年金保险“长险短做”，实际做成两年期业务，规避保监会中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序。
同时，该公司的“安邦e起赢两全保险（万能型）”产品报备材料中的中短存续期产品董事会决议无总精算师签字，违反相关规定。
“对你公司未严格履行产品开发管理主体责任，出现违反、规避监管规定等问题，我会不予备案上述产品；你公司应立即停止使用上述产品。对于已承保客户，你公司应做好客户服务等后续工作。”保监会称。
保监会并称，安邦人寿应严格按照监管政策及要求，对产品开发管理工作进行整改；保监会将视其整改落实情况，采取进一步监管措施。（完）
参看详情，请点击保监会网站here
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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