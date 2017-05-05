安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会

路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。

保监会网站发布的监管函并称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”等产品设计偏离保险本源，通过生存金返还设计形式，将消费者所交保费大量快速返还，把长期年金保险“长险短做”，实际做成两年期业务，规避保监会中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序。

同时，该公司的“安邦e起赢两全保险（万能型）”产品报备材料中的中短存续期产品董事会决议无总精算师签字，违反相关规定。

“对你公司未严格履行产品开发管理主体责任，出现违反、规避监管规定等问题，我会不予备案上述产品；你公司应立即停止使用上述产品。对于已承保客户，你公司应做好客户服务等后续工作。”保监会称。

保监会并称，安邦人寿应严格按照监管政策及要求，对产品开发管理工作进行整改；保监会将视其整改落实情况，采取进一步监管措施。（完）

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