中国保监会否认市场有关6000亿万能险将撤出A股传言

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月25日 - 中国保监会周四称，市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。保监会将进一步强化人身保险产品的保障功能，引导行业发展风险保障和长期养老储蓄类产品，集聚长期保险资金。
保监会官网刊登新闻稿表示，近日，保监会相关部门曾就如何进一步完善人身保险产品监管制度，征求了部分保险公司意见。相关文件尚在征求意见过程中。
“保险资金是支持资本市场发展、促进实体经济转型、推动产业结构调整的重要力量，将进一步发挥长期投资优势，为实体经济和资本市场发展提供长期稳定资金。”保监会有关部门负责人表示。
中国股市沪综指周四连二日收低。分析师指出，保监会近日拟进一步收紧万能险等高现价产品，以及央行要求加强流动性管理，令投资者对资金面的预期趋紧，地产股领跌，不过尾市大盘跌幅略有收窄。
沪综指.SSEC收报3,068.329点，跌17.551点或0.57%，上证A股今日成交1,948亿元人民币，上日成交量为1,600亿元。（完）
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(发稿 陈杨；审校 李文科/林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。