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中国财经 | 2016年 8月 25日 星期四 17:44 BJT

中国保监会否认市场有关6000亿万能险将撤出A股传言

路透北京8月25日 - 中国保监会周四称，市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言不实。保监会将进一步强化人身保险产品的保障功能，引导行业发展风险保障和长期养老储蓄类产品，集聚长期保险资金。

保监会官网刊登新闻稿表示，近日，保监会相关部门曾就如何进一步完善人身保险产品监管制度，征求了部分保险公司意见。相关文件尚在征求意见过程中。

“保险资金是支持资本市场发展、促进实体经济转型、推动产业结构调整的重要力量，将进一步发挥长期投资优势，为实体经济和资本市场发展提供长期稳定资金。”保监会有关部门负责人表示。

中国股市沪综指周四连二日收低。分析师指出，保监会近日拟进一步收紧万能险等高现价产品，以及央行要求加强流动性管理，令投资者对资金面的预期趋紧，地产股领跌，不过尾市大盘跌幅略有收窄。

沪综指.SSEC收报3,068.329点，跌17.551点或0.57%，上证A股今日成交1,948亿元人民币，上日成交量为1,600亿元。（完）

欲览详情，请点选保监会网站：here

(发稿 陈杨；审校 李文科/林高丽)

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