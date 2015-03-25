中国保监会出台商业车险费率市场化改革方案 六地区率先试点

路透上海3月25日 - 中国保监会周二稍晚公布商业车险条款费率市场化改革方案，山东、重庆等六个地区的财险公司自4月起率先试点，这些地区经营商业车险的财险公司可使用新的商业车险条款费率，制定和调整保险条款和费率的自主权有所扩大。

保监会公布的相关规定，提出了商业车险改革的时间表和路线图，确定黑龙江、山东、广西、重庆、陕西和青岛等六个保监局所辖地区为改革试点地区。

根据保监会新规定，财险公司应依据基准纯风险保费和附加费用率测算其商业车险基准保费，财险公司可自主测算商业车险基准附加费用率。财险公司选择使用商业车险示范条款的，可分别在[-15%，+15%]范围内，自主制定“核保系数”和“渠道系数”费率调整方案。中国保监会将根据保险市场发展水平，不断扩大财产保险公司费率调整自主权。

保监会新规定显示，商业车险费率厘定标准公式为：保费=基准保费×费率调整系数，其中基准保费=基准纯风险保费/（1－附加费用率）。

同时，根据财险公司承保标的风险水平与行业平均风险水平之间的差异，以及个别业务经营成本与其平均经营成本之间的差异，制定费率调整系数具体使用规则，通过费率调整系数对基准保费进行调整，合理厘定被保险机动车的实际费率。

中国保险业协会将拟订商业车险保费行业基准，测算商业车险行业基准纯风险保费，逐步从地区、车型、使用年限、使用性质等不同维度准确反映被保险机动车的行业平均赔付水平，并将根据全行业商业车险经营数据，对商业车险行业参考保费基准进行动态调整

继2013年保监会取消普通型人身险沿用14年的2.5%预定利率上限限制后，今年保监会相继推动了万能险和占财险七成以上份额的商业车险费率改革。（完）

(发稿 林琦；审校 张喜良)

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