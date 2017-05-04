中国保监会将整治产品不当创新 一定期限内禁止申报新产品

路透北京5月4日 - 新华社周四报导，保监会有关负责人表示，保险机构要坚守保险保障本位，不得炒作概念和制造噱头，将着力整治产品不当创新，并采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施。

报导称，从刚刚公布的四大险企一季报看，上市险企保险业务结构持续优化，期交业务扩大，趸交业务收缩，新业务价值不断增长，保费“含金量”明显提升。

报导援引数据显示，今年一季度中国人寿(601628.SS)、中国平安(601318.SS)、新华保险(601336.SS)、中国太保(601601.SS)四大险企合计净利润为330.39亿元，较2016年同期增长9.6%；一季度首年期交保费同比分别增长17.4%、45.9%、47.5%和67.3%。

新华援引业内人士称，在低利率环境下，高收益、低风险项目稀缺，债务信用风险、资产负债错配、资本市场波动等给保险投资带来较大不确定性，短期理财型保险产品竞争力减弱。保险业将由注重规模转向注重价值，由注重产品投资回报转向注重产品保障责任。

报导援引保监会有关负责人表示，保险机构要坚守保险保障本位，强化保险产品保障属性，体现保障特征，不得炒作概念和制造噱头；要不断优化产品和业务结构，规范产品开发管理。

同时，将着力整治产品不当创新，及时清退违规产品；对违法违规问题坚决查处，并采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施，对履职不到位的高管人员从严从重追究责任。

中国保监会此前发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，明确当前保险业风险较突出的流动性风险、资金运用风险等九个重点领域，并对保险公司提出了39条风险防控措施要求。

保监会周三公布的数据显示，今年一季度，全行业保险业资产总量16.18万亿元人民币，较年初增长7.04%。保险公司资金运用收益1,856.28亿元，同比增加470.81亿元，增长33.98%；资金运用平均收益率1.33%，同比上升0.13个百分点。（完）