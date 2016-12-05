中国保监会副主席称要防止通过虚假增资等方式绕过资本约束

路透北京12月5日 - 中国保监会副主席陈文辉近日称，偿付能力监管存在被金融机构通过自我注资、虚假增资等方式绕过的可能性，令资本约束成为保险行业的马奇诺防线；未来将更多通过完善公司治理予以解决。

保监会网站周日刊登其在财新峰会演讲称，风险管理应是保险公司的核心竞争力，但部分保险公司在这方面存在较大缺陷，下一步将促进其提升风险管理能力。

“我经常引用二战时期马奇诺防线的事例，法国人理想中固若金汤的防线却没能挡住德国人，因为德国人绕过去了，现在偿付能力监管也可能碰到类似的问题。”陈文辉称。

他指出，随着保险公司业务规模的不断增长，往往需要更多资本。但作为金融企业，一方面，其资本是用于吸收可能出现的风险，如果风险暂时没有暴露，现金流不出现问题，暂时可以不动用资本金。

另一方面，作为金融机构是经营信用的，它可以仅凭开一张单子，如银行的存单、保险公司的保单，就把钱收进来。

他强调，如果监管部门要求一家保险公司增资，而其用于增加偿付能力的资本不是股东的真金白银，而是从利用保险公司自身的资金，通过复杂的金融产品和资产管理计划等途径进行自我注资、虚假增资，那么偿付能力监管、资本约束可能就会成为保险行业的马奇诺防线，被绕过去。

“这是个很大的问题，对公司的资本要求计算得再好、再漂亮、再精准，一旦被绕过也会失效。我们对这个问题有一定担心，下一步要更多地通过完善公司治理来解决。”他称。

陈文辉还提到，今年保监会部署开展了风险管理要求评估，对各家保险公司的风险管理能力进行了逐一评估，发现部分保险公司风险管理能力存在较大缺陷，亟需改进和提升。

“保险公司本身是管理风险的，风险管理理应是其核心竞争力，但事实上有些公司在这方面的实际能力与这个要求还有很大差距。”他称，“如何进一步促进保险公司提升风险管理能力是我们下一步工作的一项重要内容。”

而对于保险资金的投资方面，他指出，“偿二代”通过明确风险导向并强化资本约束，可促使保险机构能够更加审慎地开展保险资金投资。

他举例道，“偿二代”对各类投资资产采用了差异化的风险因子，如果保险资金投资于国债，需要提取市场风险最低资本要求非常低；而如果投资于上市公司股权，其风险因子在0.31-0.48之间。

“这意味着持有100元的股票，公司要准备31元至48元的资本金，这个要求大大高于投资国债的资本要求；如果保险公司进行更高风险的投资，那么对它的资本要求还会大幅度提高，这样保险公司可能会得不偿失。”（完）

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