中国保监会就险企资本补充管理办法征求意见 禁用四种方式获资金

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国保险监督管理委员会就保险公司资本补充管理办法发布征求意见稿，拟禁止保险公司与认购人通过借款、拆借及投资认购人发行或控制的权益工具或债务工具等四种方式获取资金。
据中国保监会网站周一公布的征求意见稿，该办法旨在完善保险公司资本补充机制，鼓励和规范资本工具创新，提高保险公司资本管理水平。保险公司可通过普通股、优先股、资本公积、留存收益、债务性资本工具、应急资本、保单责任证券化产品、非传统再保险等补充实际资本。
征求意见稿称，鼓励保险公司创新资本工具，连续两年分类监管评级为A级或B级、连续两年核心偿付能力充足率在80％以上、近两年没有受到保监会重大行政处罚的公司，可以优先开展资本工具创新试点。
征求意见稿明确，保险公司发行各类资本工具，与认购人不得有以下四种行为。
第一，不得通过借款、拆借及投资认购人发行或控制的权益工具或债务工具等方式向认购人提供资金，认购保险公司发行的资本工具；第二，不得通过向认购人提供担保或其他增信措施使认购人获取资金，认购保险公司发行的资本工具；第三，不得通过发行信托计划、银行借款等方式获取资金，认购保险公司发行的资本工具；第四，不得通过其他方式使用或变相使用保险公司的资金认购保险公司发行的资本工具。
资本管理方面，保险公司应制定未来三年滚动资本规划，并经股东（大）会或董事会审议批准，规划包括业务发展计划（含资产配置计划）、资本需求预测、盈利预测、实际资本状况分析、资本补充计划、资本规划的相关各项假设。
同时，保险公司应当加强对已经发行的各类资本工具的管理，包括按照有关规定运用募集资金，按时向投资人偿付本息和分红，按照有关规定进行登记托管，及时向投资人披露有关信息，及时向中国保监会和有关监管部门报告信息。
在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会为防范相关风险出台相关办法。上周三晚已发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。（完）
欲浏览细节，请点击保监会网站 here
(发稿 马蓉；审校 宿泱韫/林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。