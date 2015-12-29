中国保监会就险企资本补充管理办法征求意见 禁用四种方式获资金

路透北京12月29日 - 中国保险监督管理委员会就保险公司资本补充管理办法发布征求意见稿，拟禁止保险公司与认购人通过借款、拆借及投资认购人发行或控制的权益工具或债务工具等四种方式获取资金。

据中国保监会网站周一公布的征求意见稿，该办法旨在完善保险公司资本补充机制，鼓励和规范资本工具创新，提高保险公司资本管理水平。保险公司可通过普通股、优先股、资本公积、留存收益、债务性资本工具、应急资本、保单责任证券化产品、非传统再保险等补充实际资本。

征求意见稿称，鼓励保险公司创新资本工具，连续两年分类监管评级为A级或B级、连续两年核心偿付能力充足率在80％以上、近两年没有受到保监会重大行政处罚的公司，可以优先开展资本工具创新试点。

征求意见稿明确，保险公司发行各类资本工具，与认购人不得有以下四种行为。

第一，不得通过借款、拆借及投资认购人发行或控制的权益工具或债务工具等方式向认购人提供资金，认购保险公司发行的资本工具；第二，不得通过向认购人提供担保或其他增信措施使认购人获取资金，认购保险公司发行的资本工具；第三，不得通过发行信托计划、银行借款等方式获取资金，认购保险公司发行的资本工具；第四，不得通过其他方式使用或变相使用保险公司的资金认购保险公司发行的资本工具。

资本管理方面，保险公司应制定未来三年滚动资本规划，并经股东（大）会或董事会审议批准，规划包括业务发展计划（含资产配置计划）、资本需求预测、盈利预测、实际资本状况分析、资本补充计划、资本规划的相关各项假设。

同时，保险公司应当加强对已经发行的各类资本工具的管理，包括按照有关规定运用募集资金，按时向投资人偿付本息和分红，按照有关规定进行登记托管，及时向投资人披露有关信息，及时向中国保监会和有关监管部门报告信息。

在近期险企频频举牌上市公司之际，中国保监会为防范相关风险出台相关办法。上周三晚已发文，对保险机构举牌上市公司股票需披露信息进行了规范，规定保险机构举牌上市公司需要披露资金来源、投资比例、管理方式等信息。（完）

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