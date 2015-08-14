明年底中国保险业规模有望超日本 5-7年内赶上美国--保监会主席

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月14日 - 中国国内保险业2015年上半年利润增幅突破200%。保监会主席项俊波表示，随着经济的不断进步，中国保险业仍有很大增长空间；按照当前年均增速计算，明年年底国内保险业规模将有望超过日本，五到七年内赶上美国。
上海证券报周五援引他在保监会与河南郑州签署战略合作备忘录的仪式上的介绍称，截至2014年底，国内保险业保费收入已突破2万亿元人民币，远超1980年时的4.6亿元，位居世界第三，期间年均增速高达28%。
“尽管当前我国保险业规模已位居全球前列，但随着我国经济社会的不断进步，保险业未来的增长空间仍然巨大。”他说。
项俊波援引数据指出，2014年中国人均保费的平均水平仅为235美元，同期保费收入占GDP的平均比重仅为3%，均远低于世界水平；目前中国保险业资产规模刚刚突破11万亿元，远低于银行资产规模。
他并透露，未来中国保险业改革将着眼于完善国家现代金融体系、完善社会保障体系、完善现代农业服务体系、完善国家灾害救助体系、完善社会管理体系等五大方面，届时保险业将在经济社会建设中发挥更加重要的作用。
以保险资金服务社会养老和基础设施建设为例，据测算，五年之内，保险业可为社区养老提供1万至3.5万亿元资金，直接为社会创造就业岗位150万至300万个；20年内，保险业可为全国基础设施建设筹措的资金也将不少于24万亿元。
中国保监会7月底公布，上半年保险公司预计利润同比大增两倍以上，主要得益于股票和证券基金投资收益大增，保险资金运用余额中，权益类比重上升而固定收益比重下降，另外产品质押贷款业 务占比提升较快。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。