保监会：将放松保险资金运用管制

路透上海4月28日电---中国保险监督管理委员会主席项俊波称,保监会决定进一步深化保险资金运用监管市场化改革进程,在有效防范风险的前提下,放松管制,拓宽范围,简化审核程序,并将根据实际情况,适当调整保险资金运用的投资比例,并进一步完善相关规则.

保监会网站引述项俊波在温州调研时的讲话指出,要求保险公司在符合监管法规的前提下,自主决策,自行投资,自担风险.放宽无担保债券的投资范围,逐步增加保险资金投资无担保企业(公司)类债券的品种.

他并称,保险集团可在下属保险机构的平台上组建专业团队,为集团内保险资金开展另类投资提供咨询服务和技术支持;改革并建立与保险资产管理产品相适应的产品发行、登记托管、交易流通、信息披露和风险控制等制度规范.

保监会还将规范"重大股权投资"的内涵,对不属於重大股权投资的,实行事後报告制度.对基础设施债权投资计划、不动产投资计划等保险资产管理产品,建立同类产品事後报告制度.

不过,项俊波同时强调,保监会在放松管制的同时,将严格偿付能力、投资能力等方面的监管要求,积极推进和加强保险资金运用的分类监管.

他谈到,保险资金运用的这些新政策新措施,可以在温州市金融综合改革试验区先行先试,并重点研究保险资金投资温州基础设施建设项目、参与温州产业投资基金、参与温州保障性住房、养老产业、医疗产业等领域的支持政策.

此外,保监会将支持温州积极引进各类保险机构,支持有实力的温州民营资本发起设立区域性、专业性保险公司,尤其是符合温州当地经济社会特色的专业性保险公司,参与温州多元化金融保险服务体系建设.

中国国务院常务会议3月底决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.(完)

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--发稿 边竞; 审校 林高丽

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