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中国财经 | 2016年 11月 8日 星期二 12:58 BJT

中国保监会约谈恒大人寿 明确不支持险资短期大量频繁炒作股票

路透北京11月8日 - 中国保监会周二称，近期针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为，保监会约谈了恒大人寿主要负责人，明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票。

保监会网站刊登新闻稿指出，恒大人寿应深刻反省短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来的负面影响，要求恒大人寿秉承价值投资、长期投资和稳健投资原则，加强资产负债匹配管理，做好保险资金运用整体规划，稳健审慎开展投资运作，防范投资风险。

“下一步，保监会将继续加强保险资金投资监管，针对苗头性问题和重点公司问题，及时采取相关措施，防范投资风险。”保监会称。

恒大系在市场涉足多只股票，包括万科A(000002.SZ)和廊坊发展(600149.SS)等。恒大系10月底清仓梅雁吉祥(600868.SH)的消息，对举牌概念股形成打击。

周二早盘，廊坊发展跌逾3%至34元人民币；梅雁吉祥跌近2%至6.5元，该股10月28日最高曾触及8.08元。（完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

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