中国保监会约谈恒大人寿 明确不支持险资短期大量频繁炒作股票

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月8日 - 中国保监会周二称，近期针对恒大人寿股票投资中的“快进快出”行为，保监会约谈了恒大人寿主要负责人，明确表态不支持保险资金短期大量频繁炒作股票。
保监会网站刊登新闻稿指出，恒大人寿应深刻反省短期炒作股票对保险行业及保险资金运用带来的负面影响，要求恒大人寿秉承价值投资、长期投资和稳健投资原则，加强资产负债匹配管理，做好保险资金运用整体规划，稳健审慎开展投资运作，防范投资风险。
“下一步，保监会将继续加强保险资金投资监管，针对苗头性问题和重点公司问题，及时采取相关措施，防范投资风险。”保监会称。
恒大系在市场涉足多只股票，包括万科A(000002.SZ)和廊坊发展(600149.SS)等。恒大系10月底清仓梅雁吉祥(600868.SH)的消息，对举牌概念股形成打击。
周二早盘，廊坊发展跌逾3%至34元人民币；梅雁吉祥跌近2%至6.5元，该股10月28日最高曾触及8.08元。（完）
(发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。