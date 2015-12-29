中国保监会：1-11月原保费收入逾2.2万亿元 同比增19.67%

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透北京12月29日 - 中国保监会公布数据显示，今年1-11月，保险业实现原保费收入22,369.65亿元人民币，同比增长19.67%。
保监会网站发布的报告显示，其中，产险业务原保险保费收入7,148.65亿元，同比增长10.80%；寿险业务原保险保费收入12,437.64亿元，同比增20.99%。
资金运用上，11月末资金运用余额108,537.8亿元，较年初增长16.31%。1-11月保险资金投资于股票和证券投资基金占比14.07%，较1-10月上升0.05个百分点；银行存款和债券占比为58.12%，较1-10月上升0.31个百分点。
此外，11月末，保险业总资产120,794.25亿元，较年初增长18.90%。其中，产险公司总资产18,031.37亿元，较年初增长28.23%；寿险公司总资产96,169.48亿元，较年初增16.59%。（完）
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(发稿 马蓉；审校 宿泱韫/张喜良)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。