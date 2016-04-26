中国保监会：首季保费收入增四成单季首破万亿 但预计利润降逾五成（更新版）

沪综指连二日反弹收升 投资者参与意愿不强缩量震荡为主
路透北京1月18日 - 中国股市沪综指周三连二日小幅反弹收升。分析师表示，今日大盘以缩量震荡为主，投资者参与意愿并不强，中小盘股重返疲弱。临近春节长假，投资者观望情绪逐渐浓厚，料后市大盘以低位震荡为主。
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路透北京4月26日 - 中国保险监督管理委员会周二称，今年一季度保险行业实现原保费收入11,979.12亿元人民币，同比增长42.18%，单季度保费首次突破万亿元。
保监会在新闻发布会上并公布，一季度保险业预计利润389.36亿元，同比下降55.29%，其中寿险公司预计利润总额154.84亿元，同比减少409.36亿元，下降72.56%。
“寿险公司利润降幅较大应有多方面考量，宏观经济形势的变化在短期内保险公司业务经营结构的当期情况影响较大。”保监会统计信息部统计管理处处长白云在发布会上称。
他并提到，一季度保险资金在股票和基金投资收益同比下降1,005亿元，对当期预计利润的结果影响较大。
保监会数据并显示，资金运用方面，截至一季度，保险行业资金运用余额119,942.74亿元，较年初增长7.29%；股票和证券投资基金合计占比14.03%，银行存款和债券余额占比55.78%，较年初均小幅下降。资金运用平均收益率1.20%，同比下降1.03个百分点。
偿付能力方面，白云表示，除极个别公司外，绝大多数保险公司2015年的偿付能力充足率和溢额都是相当可观的。
2015年1-4季度保险公司平均偿付能力综合率（%）
公司类型 Q1 Q2 Q3 Q4
财产险 282 286 310 292
人身险 256 259 257 265
再保险 383 430 436 485
来源：保监会
中国保险业2015年保费收入同比增20%至2.4万亿元；实现利润2,823.6亿元，同比增长38%。（完）
(发稿 马蓉/孙琦子; 审校 张喜良/杨淑祯)
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