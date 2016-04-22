中国保监会：香港保单存汇率及外汇政策风险 不受大陆法律保护

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京4月22日 - 中国保监会周五称，赴港购买保险存在汇率风险和外汇政策风险，不受大陆法律保护；同时，在境内投保香港保单属于非法的“地下保单”，不受大陆或香港法律的保护。
保监会网站公布的关于内地居民赴港购买保险的风险提示称，赴港购买保险的保单收益存在不确定性，且保单前期现金价值低，退保损失大。
保监会解释道，内地居民在香港购买的保单，赔款、保险金给付以港币、美元等外币结算，消费者需自行承担外币汇兑风险；同时，内地居民个人到境外购买人寿保险和投资返还分红类保险，属于金融和资本项下的交易，是现行的外汇管理政策尚未开放的项目，存在一定的政策风险。
保监会并提示称，内地居民投保香港保险适用香港地区法律，如果发生纠纷，投保人需按照香港地区的法律进行维权诉讼。
上月部分第三方支付渠道及香港部分保险公司对缴纳跨境保单保费设限。业内人士称，此举是继续封堵绕开内地个人5万美元购汇额度的漏洞，防止资本非法流出。 （完）
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(发稿 马蓉; 审校 张喜良)
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