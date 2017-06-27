中国保监会称目前险资通过沪港通投资香港股票规模逾1,700亿元

人民币收升重回6.80关口 大行护驾加重市场谨慎情绪
路透上海/北京6月28日 - 人民币兑美元即期周三收升重回6.80关口，中间价亦大涨近240点，一改此前颓势。交易员称，昨日人民币多头暴力推升，加上晚间欧美官员讲话“配合”，今日美元指数继续走低，且大行持续结汇，人民币多头扩大战果；但市场情绪谨慎，成交明显缩量。
路透北京6月27日 - 新华社周二报导援引中国保监会有关负责人称，截至目前，保险资金通过沪港通投资香港股票的规模达到1,743.58亿元人民币；其中，直接投资规模为1,117.46亿元，通过保险资产管理公司发起设立的保险资管产品投资规模为626.12亿元｡
该负责人并称，未来将根据行业需要及市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。
“（保险资金）参与（投资沪港通）积极性较高，除保险资产管理机构外，部分保险公司也有进一步增加投资的安排。”该负责人称。
他并指出，保险资金投资沪港通的投资标的多为大型蓝筹股，其占比超过60%；投资的行业以金融业为主，成长型、消费性行业也参与较多。
中国保监会去年9月发布《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》，明确保险资金可参与沪港通试点业务，保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透北京6月28日 - 中国金融期货交易所周三表示，根据新的金融期货投资者适当性制度实施办法，将对投资者申请开户时资金验证时限做出调整，并明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
路透北京6月28日 - 中国国家发展改革委和商务部周三发布《外商投资产业指导目录（2017年修订）》，与2015年版相比，减少30条限制性措施，鼓励类条目数量则基本不变，继续鼓励外资投向先进制造、高新技术、节能环保、现代服务业等领域；并将于7月28日起正式施行。