中国保监会称目前险资通过沪港通投资香港股票规模逾1,700亿元

路透北京6月27日 - 新华社周二报导援引中国保监会有关负责人称，截至目前，保险资金通过沪港通投资香港股票的规模达到1,743.58亿元人民币；其中，直接投资规模为1,117.46亿元，通过保险资产管理公司发起设立的保险资管产品投资规模为626.12亿元｡

该负责人并称，未来将根据行业需要及市场实际情况，适时推出相关政策，进一步支持保险资金发挥机构投资者作用，增加港股市场投资。

“（保险资金）参与（投资沪港通）积极性较高，除保险资产管理机构外，部分保险公司也有进一步增加投资的安排。”该负责人称。

他并指出，保险资金投资沪港通的投资标的多为大型蓝筹股，其占比超过60%；投资的行业以金融业为主，成长型、消费性行业也参与较多。

中国保监会去年9月发布《关于保险资金参与沪港通试点的监管口径》，明确保险资金可参与沪港通试点业务，保险资管机构发起设立的组合类保险资产管理产品，可投资港股通试点股票。（完）