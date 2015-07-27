中国保监会出台互联网管理办法 没分支机构区域可上网卖产品

路透北京7月27日 - 在互联网金融的管理办法出台后，中国保监会周一率先表示，保险机构可以通过自营、与专业经纪中介合作、与第三方互联网平台合作等方式开展互联网保险业务。并对意外险、定期寿险、及部分面向个人的财产保险产品等放开经营区域限制，可在没有设立分支机构的地方通过互联网销售。

办法规定，互联网保险业务应由保荐机构总公司建立集中的业务平台和处理流程，实施集中运营、统一管理。对于通过第三方网络平台开展的互联网保险业务，第三方网络平台应该具有互联网行业相关许可或备案。

“若是第三方网络平台参与承保、理赔、投诉等保险经营活动，要取得相应的保险经营业务资质。代理、经纪业务也需要取得相应业务经营许可。”保监会财产保险监管部主任刘峰在新闻发布会上表示，“若是仅提供平台服务，则不需要特别的经营许可。”

办法要求，投保人交付的保险费应直接转账支付至保险机构的保费收入专用账户，第三方网络平台不得代收保险费并进行转支付。并且规定保险公司向保险专业中介机构及第三方网络平台支付相关费用时，应按照合同当由总公司统一结算、统一授权转账支付。

对此，刘峰表示，保险机构可通过建立保费专户的形式来解决保费的问题。

**部分险种开放区域销售限制**

办法规定，放开部分险种的经营区域限制，允许其在保险公司并未设立分支机构的地方通过互联网进行销售。包括人身意外伤害保险、定期寿险和普通型终身寿险；以及投保人或者被保险人为个人的家庭财产保险、责任保险、信用保险和保证保险；能够独立、完整低通过互联网实现销售、承保、和理赔全流程服务的财产保险业务等。

刘峰称，保险机构可应用互联网通讯、大数据分析等技术开发适应互联网场景需求的产品，保监会鼓励保险机构开发互联网场景的保险产品， 其销售可不受经营区域限制。鼓励保险机构和互联网企业、综合类电商等第三方网络平台合作，实现优势互补。

“对于办法中没有放开经营区域限制的其他人身险险种，我们总体的考虑是这些险种没法通过互联网实现全流程的服务”人身保险监管部主任袁序成在发布会上表示：“部分产品通过互联网销售难以有效突出保健本质，简单异化成重收益轻保障的所谓理财产品，因此也没有放开这类产品的经营区域限制。”

袁序成称，对于没有放开区域限制的人身保险产品，保险公司仍然可以在设立分支机构的地区通过互联网进行销售，或和第三方互联网平台合作销售。并且保险公司和第三方互联网平台应该通过技术手段识别投保人的地理位置。

**专业互联网保险公司可通过申报开展新业务**

刘峰表示，办法亦适用于专业互联网保险公司，专业互联网保险公司基于互联网开展经营，在办法规定的业务范围内经营不需要履行行政许可的程序。对于办法规定之外的产品经营，若是公司能够提出有效解决方案，并获得监管部门审核，可以跨区域扩大业务范围。

保监会今年6月底批复了易安财产保险股份有限公司、安心财产保险有限责任公司、泰康在线财产保险股份有限公司等三家互联网保险公司。目前，众安在线作为中国首家专业互联网保险公司，已于2013年正式营业。

“我们批复了众安保险的车险业务，是因为他和平安财险合作，后续的理赔服务完全依托平安财险的网络进行。”刘峰表示。

暂行办法按照“放开前端、管住后端”的思路，强化保险机构与第三方网络平台的退出管理。对互联网保险的信息披露做了详细规定。袁序成透露，近期将约谈部分以高收益理财产品吸引消费者的保险公司，如果发现违反办法相关信息披露的规定，将要求其整改，并依法进行处罚。

“首先要进行充分的信息披露，其次要保证线下投保的必要程序要走完，充分做到信息披露。”袁序成称“下一步将对互联网人身保险的操作规程进行细化，尤其是在互联网理财型保险方面，将根据办法进一步完善一些流程的东西，特别是将对高收益性理财产品进行规范。”

袁序成并称，保险公司的经营活动需要遵循严格的业务监管，对资本金、资金运营都有要求。目前注意到市场上一些价格非常低的互助类保险，目前正在考虑如何对其监管，从国外经验来看，此类互助保险后期都发展成股份公司的模式。（完）

(发稿 王蕾；审校 林高丽)

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