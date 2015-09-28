保监会放开分红型人身保险预定利率 人身险费率市场化再下一城

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月28日 - 中国保监会周一发布通知，推进分红型人身保险费率政策改革，将分红型人身保险的预定利率由保险公司按照审慎原则自行决定。分红型人身险预定利率上限的放开，标志人身险费率市场化形成机制完全建立。
保监会人身保险监管部副主任王治超在新闻发布会上称，此举将打破过去管制条件下的价格保护，激励保险公司实现产品多样化，并健全市场化的费率形成机制。
“改革将使不同市场主体经营能力的差距显性化，让优秀保险企业脱颖而出，同时倒逼落后公司改进体制机制、提高经营管理水平，通过市场的优胜劣汰机制提升保险行业的整体竞争能力。”他称。
保监会介绍，中国保监会分别于2013年8月和2015年2月实施了普通型、万能型人身险费率改革工作。改革后，2014年普通型人身险保费收入同比增长265%，目前占人身险保费收入的34%；2015年3-6月万能型人身险同比增长66%，占人身险保费收入的22%。
保监会人身险部精算处有关负责人表示，保险费率改革开启后，普通险和万能险市场份额明显提升，而分红型保险的占比下降了；上半年分红险目前占比31%，普通险占比34%跃居成为第一大人身险种。
关于应对分红型人身险市场化定价后的防风险问题，王治超表示，首先，改革方案在放开费率管制的同时严格了准备金要求，大幅抬高恶性竞争成本；其次，为防止非理性的价格竞争，保监会将对相关分红保险产品实行分类管理，预定利率超过3.5%的分红险产品需经过保监会审批。
保监会下发关于推进分红型人身保险费率政策改革的通知称，费率改革后，分红型人身保险产品预定利率不高于3.5%，报送保监会备案；预定利率高于3.5%的，报送保监会审批。
“之后分红险预定利率定价完全取决于其自主经营能力，但定价高的话会提取较高的准备金消耗资本金，这样可以让保险公司合理定价；如果保险公司产品定价过高，会报保监会审批，提交过去五年的公司实际投资回报率；因此，市场在改革后恶性竞争的可能性不大。”对此，业内人士指出。
预定利率，是指寿险产品在计算保险费及责任准备金时所采用的利率，其实质是寿险经营者因占用了客户的资金，而承诺以年复利的方式赋予客户的回报。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。