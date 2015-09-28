保监会放开分红型人身保险预定利率 人身险费率市场化再下一城

路透北京9月28日 - 中国保监会周一发布通知，推进分红型人身保险费率政策改革，将分红型人身保险的预定利率由保险公司按照审慎原则自行决定。分红型人身险预定利率上限的放开，标志人身险费率市场化形成机制完全建立。

保监会人身保险监管部副主任王治超在新闻发布会上称，此举将打破过去管制条件下的价格保护，激励保险公司实现产品多样化，并健全市场化的费率形成机制。

“改革将使不同市场主体经营能力的差距显性化，让优秀保险企业脱颖而出，同时倒逼落后公司改进体制机制、提高经营管理水平，通过市场的优胜劣汰机制提升保险行业的整体竞争能力。”他称。

保监会介绍，中国保监会分别于2013年8月和2015年2月实施了普通型、万能型人身险费率改革工作。改革后，2014年普通型人身险保费收入同比增长265%，目前占人身险保费收入的34%；2015年3-6月万能型人身险同比增长66%，占人身险保费收入的22%。

保监会人身险部精算处有关负责人表示，保险费率改革开启后，普通险和万能险市场份额明显提升，而分红型保险的占比下降了；上半年分红险目前占比31%，普通险占比34%跃居成为第一大人身险种。

关于应对分红型人身险市场化定价后的防风险问题，王治超表示，首先，改革方案在放开费率管制的同时严格了准备金要求，大幅抬高恶性竞争成本；其次，为防止非理性的价格竞争，保监会将对相关分红保险产品实行分类管理，预定利率超过3.5%的分红险产品需经过保监会审批。

保监会下发关于推进分红型人身保险费率政策改革的通知称，费率改革后，分红型人身保险产品预定利率不高于3.5%，报送保监会备案；预定利率高于3.5%的，报送保监会审批。

“之后分红险预定利率定价完全取决于其自主经营能力，但定价高的话会提取较高的准备金消耗资本金，这样可以让保险公司合理定价；如果保险公司产品定价过高，会报保监会审批，提交过去五年的公司实际投资回报率；因此，市场在改革后恶性竞争的可能性不大。”对此，业内人士指出。