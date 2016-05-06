中国保监会：险资运用风险可控 规范大额未上市股权和不动产投资信披

路透上海5月6日 - 中国保监会周四发布通知称，当前保险资金运用风险总体可控，但为切实防范大额未上市股权和大额不动产投资领域的风险，将引入信息披露机制，加强对此类投资行为的监管。

保监会指出，近一段时间以来，部分保险机构大额持有境内外股权和不动产，带来资产负债匹配、流动性等风险隐患。

根据保监会发布的《保险公司资金运用信息披露准则第4号：大额未上市股权和大额不动产投资》（《4号准则》）要求，一是保险资金直接投资境内外单一未上市企业股权和不动产金额达到规定大额标准的，均需按要求进行披露。

二是保险机构应按照签署投资协议和资金出资两个阶段进行披露，以提高信息披露的及时性和准确性。披露要素发生变动的，保险机构还应持续披露变动情况。

三是加强与上市公司有关政策的衔接。上市保险公司已披露的信息可免于重复披露，后续需定期披露的，按照上市公司有关规定执行。投资标的涉及上市公司需披露的，由相关上市公司依规办理。

四是加强对一致行动人的信息披露管理。保险公司与关联企业或一致行动人共同投资，达到规定标准的，应当披露相关信息。

“下一步，保监会将突出把强化监管和守住风险底线放在工作首位。”保监会相关负责人表示，将进一步加强对重点公司、重大投资等风险监测和监管，适时出台有针对性的政策措施，并进一步推进保险资产负债管理监管，强化保险机构资产配置审慎性的要求等。

保监会披露的数据显示，当前险资资产结构总体稳健，主要以高信用等级固定收益类投资为主，其规模占比75%，权益类投资规模占比22%，资产配置结构较为审慎和安全。资产质量总体优良，存款主要集中在大中型银行；债券主要是国债、金融债和企业债，企业债中AA级以上的占比96.3%；基础设施等产品大都有银行担保；股票投资主要以蓝筹股为主。

同时，流动性相对充足，活期存款、国债等流动性好的资产占比接近10%，总体能够满足退保、赔付等资金流转需要。涉及交叉金融领域产品程度较低，保险业投资信托产品占信托业总规模的3%。

此外，保监会网站并就加强保险公司股权信息披露向社会公开征求意见，主要包括保险公司应在股东大会审议通过变更注册资本方案后的10个工作日内或在收到持股5%以上股东变更有关申请材料后的10个工作日内,在公司官方网站和中国保险行业协会网站发布信息披露公告。（完）