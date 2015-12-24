中国保监会修改险资投资基础设施规定 不对投资价值及风险作判断

路透北京12月24日 - 中国保监会拟修改间接投资基础设施项目试点管理办法，受托人设立投资计划应进行注册，注册机构对注册材料的完备性和合规性进行程序性审核，不对投资计划的投资价值及风险作实质性判断。

保监会网站发布的征求意见稿称，投资计划采取债权方式投资基础设施项目的，应具有明确的还款安排。采用股权、政府和社会资本合作模式投资的，应当选择收费定价机制透明、有稳定现金流的项目。

投资计划方面，保监会称可采取债权、股权、物权及其他可行方式投资基础设施项目，但采取债权方式的应当具有明确的还款安排，采用股权、政府和社会资本合作模式的,应当选择收费定价机制透明、有稳定现金流的项目。

保监会并指出，投资计划具有信用增级安排的，应当包括信用增级的法律文件；各方当事人应当按照市场公允原则，综合考虑运营成本、履职需要等因素合理确定相关费率水平。

风险管理方面，保监会明确受托人应当建立有效的风险控制体系，覆盖项目开发、项目评审、审批决策、风险监控等关键环节。同时受托人应建立相应的净资本管理机制和风险准备金机制，风险准备金从投资计划管理费收入中计提，计提比例不低于10%。

保监会同时印发保障基金有限责任公司业务监管办法，新增“保险保障基金的风险监测与处置”，建立健全保监会和保障基金公司的联动机制，明晰业务职能划分。

同时，并根据债券市场情况，适度调整投资品种的范围，根据商业银行的最新分类标准，修改保险保障基金存放银行条件。 此外，化对保障基金公司的业务监管要求。（完）

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