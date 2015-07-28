上半年保险行业利润大增两倍 权益投资贡献大--保监会（更新版）

(增加更多数据和发布会言论)

路透北京7月28日 - 中国保监会周二公布，上半年保险公司预计利润

同比大增两倍以上，主要得益于股票和证券基金投资收益大增，保险资金

运用余额中，权益类比重上升而固定收益比重下降，另外产品质押贷款业

务占比提升较快。

保监会在发布会公布的上半年保险业数据显示，保险资金6月末投资

余额中，股票和证券投资基金合计1.5万亿元人民币，占比为14.84%，较

年初上升3.78个百分点。银行存款和债券占比60.11%，较年初下降5.17个

百分点。

“上半年利润增量构成来看，权益类投资贡献较高，但其他投资收益

也不低，可以说是普遍向好。”保监会统计信息部统计管理处处长白云表

示：“整体来看上半年投资收益和承保效益都是利润的重大组成部分。”

白云并称，鉴于权益类投资占比增速较快，比一季度明显上升，因此

将跟踪注意股市波动的情况。

上半年保险业实现原保险保费收入13,702.53亿元，同比增长19.27%

，上半年预计利润总额为2,297.84亿元，同比增长203.91%，其中寿险公

司利润增速高达257.3%。

6月末保险资金资金运用余额103,684.49亿元，较年初增长11.11%;保

险资金运用平均收益率5.16%，同比上升2.82个百分点。同时上半年保险

行业现金流充裕，经营性活动现金净流入4,212.98亿元。

2015年6月末 余额（亿元 占比

）

保险资金运用 103,684.49 100%

银行存款 26,790.88 25.84%

债券 35,531.95 34.27%

股票和证券投资基 15,386.11 14.84

金

其他投资 25,975.55 25.05%

**产品质押贷款业务占比快速上升**

白云表示，从上半年保险资金运用的构成来看，除过银行存款和债券

、股票和基金之外，最主要的渠道是长期股权投资，占比6.5%；保险公司

资管公司产品占比1.54%，另外增长较快的是产品质押贷款业务，占比11.

8%。

白云表示，产品质押贷款业务占比增速较快，是因为保险产品属性随

着监管与市场需求变化而做出调整。

目前保单的金融属性不断增加，保单持有人对保单的多样化需求不断

增加，其中资金需求也在增加。因此目前相当多的保险产品在开发时注重

多重属性，具有质押贷款的功能。

对于上半年这部分产品是否进入股市，白云表示，投资主体可以灵活

运用：“投资者购买的时候就会根据自己的理性判断，通过理财、投资、

或进入实体经济，使得自己资金的杠杆比例提升，来满足自己多元化的需

求。”

中国股市自去年6月迎来一轮牛市行情，今年上半年沪综指.SSEC大

涨32.2%，7月迄今则下跌13.6%。（完）

(发稿 王蕾；撰写 李贺；审校 黄凯)

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