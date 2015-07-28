上半年保险行业利润大增两倍 权益投资贡献大--保监会（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(增加更多数据和发布会言论)
路透北京7月28日 - 中国保监会周二公布，上半年保险公司预计利润
同比大增两倍以上，主要得益于股票和证券基金投资收益大增，保险资金
运用余额中，权益类比重上升而固定收益比重下降，另外产品质押贷款业
务占比提升较快。
保监会在发布会公布的上半年保险业数据显示，保险资金6月末投资
余额中，股票和证券投资基金合计1.5万亿元人民币，占比为14.84%，较
年初上升3.78个百分点。银行存款和债券占比60.11%，较年初下降5.17个
百分点。
“上半年利润增量构成来看，权益类投资贡献较高，但其他投资收益
也不低，可以说是普遍向好。”保监会统计信息部统计管理处处长白云表
示：“整体来看上半年投资收益和承保效益都是利润的重大组成部分。”
白云并称，鉴于权益类投资占比增速较快，比一季度明显上升，因此
将跟踪注意股市波动的情况。
上半年保险业实现原保险保费收入13,702.53亿元，同比增长19.27%
，上半年预计利润总额为2,297.84亿元，同比增长203.91%，其中寿险公
司利润增速高达257.3%。
6月末保险资金资金运用余额103,684.49亿元，较年初增长11.11%;保
险资金运用平均收益率5.16%，同比上升2.82个百分点。同时上半年保险
行业现金流充裕，经营性活动现金净流入4,212.98亿元。
2015年6月末 余额（亿元 占比
）
保险资金运用 103,684.49 100%
银行存款 26,790.88 25.84%
债券 35,531.95 34.27%
股票和证券投资基 15,386.11 14.84
金
其他投资 25,975.55 25.05%
**产品质押贷款业务占比快速上升**
白云表示，从上半年保险资金运用的构成来看，除过银行存款和债券
、股票和基金之外，最主要的渠道是长期股权投资，占比6.5%；保险公司
资管公司产品占比1.54%，另外增长较快的是产品质押贷款业务，占比11.
8%。
白云表示，产品质押贷款业务占比增速较快，是因为保险产品属性随
着监管与市场需求变化而做出调整。
目前保单的金融属性不断增加，保单持有人对保单的多样化需求不断
增加，其中资金需求也在增加。因此目前相当多的保险产品在开发时注重
多重属性，具有质押贷款的功能。
对于上半年这部分产品是否进入股市，白云表示，投资主体可以灵活
运用：“投资者购买的时候就会根据自己的理性判断，通过理财、投资、
或进入实体经济，使得自己资金的杠杆比例提升，来满足自己多元化的需
求。”
中国股市自去年6月迎来一轮牛市行情，今年上半年沪综指.SSEC大
涨32.2%，7月迄今则下跌13.6%。（完）
(发稿 王蕾；撰写 李贺；审校 黄凯)
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