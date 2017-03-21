中国保监会摸底保险机构债券交易风险状况--中证网

路透北京3月21日 - 中国证券网周二报道称，今日有多家保险机构收到保监会下发的《关于报送债券交易有关情况的通知》，以摸清保险机构债券交易风险状况。

“从《通知》来看，保监会此次主要是开展债券交易有关情况的调查。各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司均收到了《通知》，须填报相关信息配合此次调查。”报道称。

报道援引该通知称，开展保险业务的保险集团（控股）公司、保险公司应当按法人机构填报《保险公司债券交易情况表》；保险资产管理公司应填报《保险资管产品债券交易情况表》和《保险资产管理公司资管产品业务债券交易情况汇总表》。

通知称，以上须填报的数据时点为2017年2月末。保险机构应当在3月28日前报送《保险公司债券交易情况表》和《保险资产管理公司资管产品业务债券交易情况汇总表》，并于4月7日前报送《保险资管产品债券交易情况表》。

报道并援引保险机构人士称，保监会此次摸底，可能还是一次常规的资金运用摸底调查。随着保险法人机构的扩容、可投债券品种的增加，保险机构配置于债市的规模在逐步提升。在此背景下，监管部门有必要对保险资金债券投资整体情况进行一次全面摸底，以便随时了解资金动向及风险变化。

目前，保险资金约80%资产配置于固定收益类资产。中证网了解到的信息显示，目前国内保险业配置的债券品种中，债券信用评级在AAA级和AA级以上的占比超过90%。这意味着，保险业配置于债券市场的资产风险总体可控。（完）