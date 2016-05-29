鼓励保险机构创新金融工具 积极支持保险公司上市--中国保监会

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月29日 - 中国保监会副主席周延礼周日表示，保监会将在坚持风险责任与自主权利、投资范围与投资能力相匹配的前提下，赋予市场主体更多的投资自主权、选择权和风险判断权，鼓励和推动保险机构创新金融工具，积极支持符合条件的保险公司在境内外上市及在新三板挂牌。
据新浪网报导称，他在2016第五届金融街论坛上透露，保监会将进一步发挥保险资金长期性的投资特点，大力发展保险的私募基金，股债结合，优先股，资产支持计划来支持国家重大战略实施以及重大民生工程建设，特别是通过信用保险和信贷保证保险。
周延礼表示，将大力发展大病保险、农业保险、巨灾保险等，鼓励保险业深度的参与健康产业链，推动保险在税收优惠健康保险，延续性养老保险、老年人住房返乡抵押保险等方面创新保险产品和服务。
他并透露，保监会将偿付能力的监管与产品监管、机构准入、重大项目的资金运用信息披露等作为重要的监管措施，实施联动监管，推进关键监管环节的规章制度制定，探索负面清单的监管模式，按照放开前端，管住后端的改革方向。
他并称，保监会将进一步深化保险产品定价机制改革，下一步将把人身险费率市场化改革向纵深推进，全面系统的修订人身险条例和条款费率，另外还有健康保险的管理办法，稳步的推进意外险定价机制的改革。
在商业车险方面，下一步将稳步的加快商业车险市场化的进程，力争在今年6月底前，在全国范围内全面实施商业车险的改革，将不断的丰富商业车险示范产品的体系，完善商业车险创新型产品形成的机制，提高保险公司定价自主权。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。