鼓励保险机构创新金融工具 积极支持保险公司上市--中国保监会

路透北京5月29日 - 中国保监会副主席周延礼周日表示，保监会将在坚持风险责任与自主权利、投资范围与投资能力相匹配的前提下，赋予市场主体更多的投资自主权、选择权和风险判断权，鼓励和推动保险机构创新金融工具，积极支持符合条件的保险公司在境内外上市及在新三板挂牌。

据新浪网报导称，他在2016第五届金融街论坛上透露，保监会将进一步发挥保险资金长期性的投资特点，大力发展保险的私募基金，股债结合，优先股，资产支持计划来支持国家重大战略实施以及重大民生工程建设，特别是通过信用保险和信贷保证保险。

周延礼表示，将大力发展大病保险、农业保险、巨灾保险等，鼓励保险业深度的参与健康产业链，推动保险在税收优惠健康保险，延续性养老保险、老年人住房返乡抵押保险等方面创新保险产品和服务。

他并透露，保监会将偿付能力的监管与产品监管、机构准入、重大项目的资金运用信息披露等作为重要的监管措施，实施联动监管，推进关键监管环节的规章制度制定，探索负面清单的监管模式，按照放开前端，管住后端的改革方向。

他并称，保监会将进一步深化保险产品定价机制改革，下一步将把人身险费率市场化改革向纵深推进，全面系统的修订人身险条例和条款费率，另外还有健康保险的管理办法，稳步的推进意外险定价机制的改革。

在商业车险方面，下一步将稳步的加快商业车险市场化的进程，力争在今年6月底前，在全国范围内全面实施商业车险的改革，将不断的丰富商业车险示范产品的体系，完善商业车险创新型产品形成的机制，提高保险公司定价自主权。（完）