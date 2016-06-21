中国保监会正梳理人身险产品中具投资功能的分红险、投连险--报载

路透上海6月21日 - 据上海证券报周二报导，中国保监会在前期对万能险进行分析规范的基础上，正在就人身险产品中同样具有投资功能的分红险、投连险予以全面梳理，并将明确下一步相关监管措施。

报导引述知情人士透露称，保监会将主要从产品报备、信息披露、内控管理、市场行为等方面强化监管力度，并拟选取部分保险公司开展全面业务检查，重点检查销售误导、客户信息真实性、业务合规性等。

据知情人士所述，保监会将加强产品备案审核。包括完善产品审批与备案制度，加强对条款、费率、产品说明书等关系客户切身利益事项的审核；强化产品定价监管，将预定利率超过3.5%的保险产品纳入产品审批范围，可对部分激进公司实施有效约束；继续推动人身保险条款通俗化、标准化、简单化。

报导称，监管部门将严惩销售误导行为，明确销售误导行为的认定标准和处罚依据，强化对保险公司及代理人销售误导的追责力度。

报导指出，近年来随着万能险的崛起，同为投资险种的分红险和投连险市场份额逐年下降，但相关潜在风险仍不容忽视。目前，业内对于这两类险种所面临的问题，主要聚焦于：由于这两类产品较为复杂，一些保险公司在销售过程中仍然存在信息披露不充分、风险提示不足和销售误导等问题。

万能险是目前最为典型的高现价、短期险的产品。3月，中国保监会出台《关于规范中短存续期人身保险产品有关事项的通知》，一年期以下的产品应立即停售，1-3年的产品逐年缩减规模。（完）