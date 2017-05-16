中国保监会称保险公司不得以附加险形式设计万能险或投连险产品

路透北京5月16日 - 据中国证券网周二报导，中国保监会近日下发通知称，万能型保险产品、投资连结型保险产品设计应提供不定期、不定额追加保险费，灵活调整保险金额等功能；保险公司不得以附加险形式设计万能型保险产品或投资连结型保险产品。

报导称，保监会印发的《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》并显示，保险产品定名、产品说明书以及相关产品宣传材料中不得包含“理财”、“投资计划”等表述。

“保险公司违反监管规定开发设计人身保险产品，或通过产品设计刻意规避监管规定的，中国保监会将依法进行行政处罚，采取一定期限内禁止申报新的产品、责令公司停止接受部分或全部新业务等监管措施。”通知称。

本月初，保监会针对安邦人寿下发监管函，称其近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。

保监会网站近日发布的《关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知》指出，近年来保险业出现的一些突出风险和问题，暴露出在保险监管制度和实践中还存在短板。针对部分制度存在着滞后、缺位、交叉、重叠甚至相互冲突等问题，要加快补齐制度短板。（完）