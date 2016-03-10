中国保监会拟扩大险资投资范围 但重大股权投资需报批

路透北京3月10日 - 为进一步完善保险资金运用管理制度，中国保监会周三发布通知，拟修改《保险资金运用管理暂行办法》并公开征求意见，将资产证券化产品和创业投资基金等私募基金纳入险资投资范围，同时规定重大股权投资应报保监会核准。

保监会网站刊登的征求意见稿中并规定，保险资金可以投资设立不动产、基础设施、养老等专业保险资产管理机构，专业保险资产管理机构可以设立夹层基金、并购基金、不动产基金等私募基金。

面临保险业资产规模的大幅增长，其可投资标的却有限，此次征求意见稿扩大的险资投资范围。但针对近年险资在股票二级市场的频频举牌，该意见稿明确规定保险公司的重大股权投资，应当报保监会核准。

意见稿并列举了重大股权投资的几种情形，包括对非保险类金融企业实施控制；对与保险业务相关的企业实施控制且投资金额较大；对拟投资企业未实施控制，但投资金额或比例达到相关标准等。

据保监会最新数据显示，截至今年1月底，中国保险业总资产达12.63万亿元人民币，较年初增长2.17%；资金运用余额为11.36万亿元，较年初增长1.6%。

不过针对险资境外投资，增加了新的规定。此前保险资金海外投资只需要保监会批准，此次新增加了“应当符合中国保监会、中国人民银行和国家外汇管理局的相关规定”；同时，新规禁投项中增加“投资不符合国家产业政策项目的企业股权和不动产。”

目前，险资境外投资，必须在外汇管理局拿到合格境内机构投资者（QDII）投资额度。上海证券报援引外管局数据称，截至今年2月23日，保险机构共计获批的额度为308.53亿美元。

另据上证报援引的中国保险资产管理行业协会的信息显示，保险资金境外投资余额已超过330亿美元，折合2,000多亿元人民币，占总资产比例接近1.9%。当前的配置比例与境外投资不超过总资产15%的监管比例还有较大距离，仍有很大空间。（完）