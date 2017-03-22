中国保监会称1-2月原保险保费收入11902.81亿元 同比增长31.27%

择优创建中国制造2025示范区 给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透北京3月22日 - 中国保监会周三公布数据称，1-2月原保险保费收入11,902.81亿元人民币，同比增长31.27%，增速较去年同期下滑；2月末资金运用余额较年初增长3.44%至138,521.65亿元。
保监会网站刊登新闻稿指出，1-2月资金运用余额中，银行存款占比18.63%；债券占比32.61%；股票和证券投资基金占比12.97%；其他投资占比35.79%。
分项数据显示，1-2月产险公司原保险保费收入同比增长10.35%；寿险公司原保险保费收入同比增长35.41%。
此外，今年1-2月，赔款和给付支出2,241.61亿元，同比增长18.06%。同期保险总资产159,578.04亿元，较年初增长5.56%，净资产17,708.50亿元，较年初增长2.71%。
中国保监会此前数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。（完）
更多细节，请点选中国保监会网站(www.circ.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京5月24日 - 中国财政部周三回应称，是次穆迪调降中国评级是基于“顺周期”评级的不恰当方法，其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点，在一定程度上高估了中国经济面临的困难，低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。