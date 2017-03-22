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中国财经 | 2017年 3月 22日 星期三 17:02 BJT

中国保监会称1-2月原保险保费收入11902.81亿元 同比增长31.27%

路透北京3月22日 - 中国保监会周三公布数据称，1-2月原保险保费收入11,902.81亿元人民币，同比增长31.27%，增速较去年同期下滑；2月末资金运用余额较年初增长3.44%至138,521.65亿元。

保监会网站刊登新闻稿指出，1-2月资金运用余额中，银行存款占比18.63%；债券占比32.61%；股票和证券投资基金占比12.97%；其他投资占比35.79%。

分项数据显示，1-2月产险公司原保险保费收入同比增长10.35%；寿险公司原保险保费收入同比增长35.41%。

此外，今年1-2月，赔款和给付支出2,241.61亿元，同比增长18.06%。同期保险总资产159,578.04亿元，较年初增长5.56%，净资产17,708.50亿元，较年初增长2.71%。

中国保监会此前数据显示，今年1月保险业原保险保费收入8,553.40亿元人民币，同比增长34.13%。这较去年同期原保费收入59.19%的增速下滑明显。（完）

更多细节，请点选中国保监会网站(www.circ.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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