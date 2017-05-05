中国保监会称支持险资通过基础设施投资计划向PPP项目提供融资

中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，为推动PPP项目融资方式创新以更好支持实体经济发展，将拓宽险资投资渠道，支持其通过基础设施投资计划形式，向PPP项目公司提供融资；投资方式上，除债权、股权方式外，还可以采取股债结合等创新方式，满足PPP项目公司的融资需求。
保监会网站发布的通知并称，在支持险资投资PPP项目的同时还要着重加强风险管控，防范投资风险，包括完善保险资金退出机制等；未来，保监会将进一步完善相关的投资比例、偿付能力等配套监管标准。
在政策支持方面，通知称，将完善监管标准，取消对作为特殊目的载体的PPP项目公司的主体资质、信用增级等方面的硬性要求，交给市场主体自主把握。
同时，建立绿色通道，优先鼓励符合国家“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、脱贫攻坚和河北雄安新区等发展战略的PPP项目开展融资。
在风险管控方面，一方面明确对PPP项目、主要社会资本方和政府方的监管要求；另一方面，强化投资计划管理，明确受托人管理职责，把风险管理责任交给市场主体，并完善保险资金退出机制。
同时，还应建立外部专家风险评估机制和监管联动机制，充分揭示、披露和监测投资风险。
保监会周四发布保险业支持实体经济发展的指导意见称，拓宽保险资金支持实体经济渠道，要发挥保险资金融通和引导作用；对于基础资产为国家政策明确支持的基础设施、保障房、城镇化建设等项目，且具有保证条款的股权计划和私募基金，研究调整其所属的大类资产类别和优化偿付能力资本要求。（完）
参看详情，请点击保监会网站here
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
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