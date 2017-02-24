前海人寿董事长被撤职并遭禁入处罚 因存在违规运用险资等问题（更新版）

（新增更多保监会对前海人寿的处罚内容）

路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚，对前海人寿罚款50万元。

保监会网站新闻稿称，下一步将依法合规、积极稳妥推进前海人寿股权、公司治理等问题的后续处置工作，督促公司规范运营管理，优化治理结构，尽快重回稳健运行轨道。

“经查，前海人寿主要存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题。”保监会称，将密切跟踪监测公司运营情况，督促公司采取有效措施维持正常经营秩序，确保公司稳定运营，保障保险消费者合法权益，切实维护保险业平稳健康运行。

保监会行政处罚决定书显示，前海人寿存在违规运用保险资金的行为，权益类投资比例超过总资产30%后投资非蓝筹股票；办理T+0结构性存款业务；股权投资基金管理人资质不符合监管要求；未按规定披露基金管理人资质情况；部分项目公司借款未提供担保。

在编制提供虚假资料的行为方面，保监会称前海人寿在就2015年11月增资活动提交的相关报告中，作出股东增资资金性质为自有资金等陈述。经查，相关增资资金情况与报告陈述不符。

保监会此前表示，近年来，激进投资、集中举牌、一致行动人并购等跨行业跨领域的新问题新情况开始显现。对此，保监会对有关公司果断采取了暂停开展新业务、暂停申报新产品、暂停股票投资、约谈相关责任人等一系列监管措施，并对前海人寿保险股份有限公司等公司派出专项检查组开展现场检查。 (报道全文)。（完）