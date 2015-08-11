中国保监会：人身险费率改革产品预定利率不得超公司过去5年平均投资收益率

路透北京8月11日 - 中国保监会周一下发通知，要求人身险公司开发普通型、分红型和万能型等费率政策改革审批产品的，需要将产品的人身保险条款和保险费率报送保监会审批或者备案，并要求这些产品的预定利率和最低保证利率不应超过公司过去5年平均投资收益率。

保监会在其官网刊登通知称，公司应该说明产品拟配置资产组合的预期投资收益能够支持产品最低保证成本及相关费用等支出；对于分红保险产品，公司还应考虑未来红利分配的影响。

通知要求，公司最近两个季度末偿付能力充足率处于充足II类，保险公司偿付能力充足率低于充足II类时，应立即停止销售费率政策改革审批产品。

同时，对产品预定利率或最低保证利率超过2.5%的，除申报有关材料外，还应提交费率政策改革产品信息表。 通知解释称，投资收益率为财务收益率（财务收益率=（投资收益+公允价值变动损益+其他收益-资产减值损失）/资金运用平均余额*100%），公司过去5年各年度的投资收益率应经过外部审计或监管部门认可。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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